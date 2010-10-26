نخبگان جامانده از ملت به ‌اصول بازگردند/ اعتقادات افراد را به ‌پای نهادها ننویسیم

حسین فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص پیگیری شاخص های وحدت در کشور اظهارداشت: شعار ملت ایران برای پیروزی انقلاب متمرکز بر سه مفهموم وحدت، مکتب و رهبری بود.

وی افزود: این سه اصل جزو اصول محدثه انقلاب محسوب می شود و طبیعتا برای استمرار انقلاب نیازمند حفظ این مولفه ها هستیم.

نماینده تهران در مجلس شورا اسلامی گفت: دشمن هم از آغاز در مبارزه با انقلاب اسلامی ما روی آسیب زدن به این سه شعار تمرکز کرد.

فدایی خاطرنشان کرد: پس از انتخابات 22 خرداد سال 88 دشمن با انواع برنامه هایی که محتوای اصلی آن عملیات روانی بود وارد عرصه شد تا به وحدت کشور لطمه بزند و البته مردم با هوشمندی عمل کرده و توطئه دشمنان را خنثی کردند.

وی ادامه داد: مشارکت 85 درصدی مردم در انتخابات خود نمونه ای از وحدت در جامعه بود که به دنبال آن بغض و کینه دشمنان نسبت به مردم اوج گرفت و تلاش کردند تا مردم را در مقابل هم قرار دهند و متاسفانه عده ای در این برهه با عملکرد خود دشمن را یاری کردند.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: آنچه پس از انتخابات به عنوان آسیب قابل توجه است، بحث نخبگان است که نتوانستند همراه مردم و رهبری مسیر خود را طی کنند، این درحالی است که پیوند ناگسستنی مردم با امت و امام (ره) انکار ناپذیر است.

فدایی گفت: انتظار بود که نخبگان در نقش جلودار باشند و در خط مقدم مسیر انقلاب حرکت کنند که متاسفانه این اتفاق از سوی برخی از نخبگان کشور نیفتاد و نخبگان از ملت فاصله گرفتند و نتوانستند این مسیر را ادامه دهند.

وی خاطرنشان کرد: سیاست جذب حداکثری از زمان حضرت امام(ره) تا کنون حاکم بوده است هم اکنون هم مقام معظم رهبری از نخبگانی که از ملت جا مانده اند و باید نقش پیشتاز را ایفا می کردند، دعوت کردند تا مسیر طی شده گذشته خود را جبران کنند، جبران این مسیر هم در بازگشت به اصول و پایبندی به آن است.

دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی یادآور شد: عده ای از نخبگان در آن برهه از زمان باید برای رفع ابهام و شبهه زدایی و بصیرت افزایی گام برمی داشتند اما برعکس عمل کردند و با سکوت خود به نفع شبهه افکنان عمل کردند .

فدایی با اشاره به هشدار مقام معظم رهبری درخصوص تفکر اسلام منهای روحانیت گفت: این خطر همواره کشور را تهدید می کرده است و همواره عده ای بر تفکر اسلام بدون روحانیت تاکید کردند ، امروز هم اگر عده ای در گوشه و کنار حرف سخیفی یا موضوع ناصحیحی نسبت به روحانیت می زنند و یا اعتقاد درستی ندارند، نمی توان آن را به نام دستگاهها و سازمانها گذاشت، مجموعه حاکمیت و نهادهای انقلاب اسلامی درمسیر خط امام(ره) و رهبری و منهج روحانیت گام بر می دارند.