تلاش عالمانه موسسه امام خمینی الگوی حوزه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر، مسئولان و اعضای هیئت های علمی مؤسسه آموزشی - پژوهشی امام خمینی ظهر امروز دوشنبه در قم با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.



حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با ابراز خرسندی فراوان از تلاشهای عمیق مؤسسه آموزشی - پژوهشی امام خمینی(ره) افزودند: این مؤسسه خوب، جامع و کامل می تواند از لحاظ تلاش پیگیر، خستگی ناپذیر، خالصانه و عالمانه الگویی برای حوزه باشد.



ایشان با تجلیل از فضل و اخلاص و تقوای آیت الله مصباح یزدی وجود این کمالات را در مدیریت یک موسسه موجب افزایش برکات الهی خواندند و افزودند: خدمات و تلاشهای این مؤسسه، به شکل صحیح اطلاع رسانی شود.



در آغاز این دیدار آیت الله مصباح یزدی رئیس مؤسسه آموزشی – پژوهشی امام خمینی گزارش کوتاهی بیان کرد.



حجت الاسلام رجبی قائم مقام مؤسسه آموزشی - پژوهشی امام خمینی نیز از طرحها، برنامه ها و اقدامات این مؤسسه در زمینه های مختلف گزارش داد.

