اشعار برتولت برشت به چاپ سوم رسید

پروین صدقیان مدیرعامل انتشارات گل آذین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کتاب به تازگی از زیر چاپ درآمده است. علی عبداللهی و علی غضنفری ایسن کتاب را بازگردانی کرده اند و متن آن به دو زبان فارسی و آلمانی است.

وی افزود: ین نوبت از چاپ این کتاب با قیمت 5500 تومان، با شمارگان 1000 نسخه و در 286 صفحه منتشر شده و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است. چاپ نخست "هرگز مگو هرگز" در سال 86 با قیمت4500 تومان و با شمارگان 2000 جلد در اختیار علاقه مندان قرار گرفت.

صدقیانی در ادامه گفت :کتاب "بیست بیست" که بیست داستان کوتاه از بیست نوبلیست دنیا را شامل می شود توسط انتشارات گل آذین به تازگی به چاپ دوم رسیده است.. ترجمه و تدوین این داستان ها را اسدالله امرایی بر عهده داشته است.

وی عنوان کرد: کتاب "درختان ممنوع" شامل اشعار و ترانه های عاشقانه کوتاه هاینریش هاینه شاعرآلمانی با ترجمه علی عبداللهی به دو زبان فارسی و آلمانی امروز سه شنبه چهارم آبان وارد بازار شد. در این کتاب علاوه به اشعار هاینه، زندگی نامه و تصاویری از این شاعر منتشر شده است.