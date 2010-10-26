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۴ آبان ۱۳۸۹، ۹:۳۴

اشعار برتولت برشت به چاپ سوم رسید

اشعار برتولت برشت به چاپ سوم رسید

کتاب "هرگز مگوهرگز" مجموعه ای از اشعار برتولت برشت به چاپ سوم رسید.

پروین صدقیان مدیرعامل انتشارات گل آذین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کتاب به تازگی از زیر چاپ  درآمده است. علی عبداللهی و علی غضنفری ایسن کتاب را بازگردانی کرده اند و متن آن به دو زبان فارسی و آلمانی است.

وی افزود: ین نوبت از چاپ این کتاب با قیمت 5500 تومان، با شمارگان 1000 نسخه و در 286 صفحه منتشر شده و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است. چاپ نخست "هرگز مگو هرگز"  در سال 86 با قیمت4500 تومان و با شمارگان 2000 جلد در اختیار علاقه مندان قرار گرفت.

صدقیانی  در ادامه گفت :کتاب "بیست بیست" که بیست داستان کوتاه از بیست نوبلیست دنیا را شامل می شود توسط انتشارات گل آذین به تازگی  به چاپ دوم رسیده است.. ترجمه و تدوین این داستان ها را اسدالله امرایی بر عهده داشته است.

وی عنوان کرد: کتاب "درختان ممنوع" شامل اشعار و ترانه های عاشقانه کوتاه هاینریش هاینه شاعرآلمانی با ترجمه علی عبداللهی به دو زبان فارسی و آلمانی امروز سه شنبه چهارم آبان وارد بازار شد. در این کتاب علاوه به اشعار هاینه، زندگی نامه و تصاویری از این شاعر منتشر شده است.

کد مطلب 1178135

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