هفته فیلم هلند در تهران آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، در این مراسم سفیر هلند کی. جی کولن ضمن خوش‌آمدگویی به میهمانان هدف از این مراسم را نزدیک کردن فرهنگی دو ملت ایران و هلند عنوان کرد و افزود: مفتخرم که توانستیم با همکاری دانشگاه هنر سوره یکی دیگر از فعالیت‌های معمول در ایران یعنی هفته فیلم هلند را ترتیب دهیم. به تازگی استوارنامه‌ام را به رئیس جمهوری تقدیم کرده‌ام، از تبادل فرهنگی بین دو ملت استقبال می‌کنم. برگزاری چنین مراسمی ما را به این هدف نزدیک می‌کند.

سفیر هلند ادامه داد: سینمای ایران در هلند طرفداران زیادی دارد و امیدوارم که سینمای هلند در میان ایرانیان به چنین محبوبیتی برسد. بسیار خوشوقتم که هفته فیلم هلند برای دانشجویان ایران فرصتی فراهم می‌کند تا دانش فیلمسازی خود را از طریق کارگاه‌هایی توسط اساتید برجسته هلندی افزایش دهند.

در پایان سخنرانی سفیر هلند دو فیلم "یولاندا" ساخته پیم زویر و "شیشه" ساخته برت هانسترا و انیمیشن "گربه اوبلوموف" ساخته هانس ریشتر پخش شد. هفته فیلم هلند توسط حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، دانشگاه سوره و سفارت هلند در تهران از سوم تا ششم آبان در تالار اندیشه حوزه هنری و هر روز در سه سانس ساعت 14، 16 و 18 با نمایش فیلم‌های برجسته هلندی برگزار می‌شود.

کارگاه‌های این هفته فیلم هر روز از ساعت 14 تا 16در حوزه هنری برپا می‌شود.