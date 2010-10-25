یک میلیون نفر در همایشهای پیاده روی لرستان شرکت کردند

میراز حسین سالاروند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: ورزشکاران لرستانی سال گذشته در مسابقات قهرمانی کشور 44 عنوان اولی و 36 عنوان دومی و 49 عنوان سومی را کسب کرده اند.

وی به عناوین فراملی ورزشکاران لرستانی اشاره کرد و بیان داشت: عناوین فراملی ورزشکاران لرستانی در سال گذشته به 26 عنوان ارتقا یافت در حالیکه تعداد این عناوین در سال قبل از آن 17 عنوان بوده است.

مدیر کل تربیت بدنی استان لرستان تعداد عنوانهای جهانی ورزشکاران لرستانی را 22 مورد ذکر کرد و گفت: همچنین طی سال گذشته 132 ورزشکار لرستانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند که از این تعداد 100 نفر برای حضور در تیم ملی انتخاب شدند.

سالاروند همچنین به فعالیتهای انجام شده در بخش ورزش روستایی اشاره کرد و یادآور شد: در سال 88 بیش از یک هزار و 783 مسابقه در سطح روستاهای استان برگزار شده که در این مسابقات بیش از 418 هزار نفر حضور داشته اند.

وی همچنین از برگزاری 54 مورد همایش پیاده روی در سطح استان خبر داد و بیان داشت: تعداد شرکت کنندگان در این همایش از 430 هزار نفر در سال 87 به بیش از یک میلیون نفر در سال 88 ارتقا پیدا کرده است.

مدیر کل تربیت بدنی استان لرستان ادامه داد: در زمینه برگزاری همایشهای پیاده روی عملکرد لرستان از تعهدات پیش بینی شده نیز فراتر رفته است.