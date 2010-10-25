گیلان نماینده ایران در مسابقات بین المللی تکواندوی آذربایجان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، اسامی تیم اعزامی به رقابتهای آذربایجان را تیم آقایان در وزن اول سجاد خوش سیرت، در وزن دوم عماد موسی زاده، در وزن سوم آرمان عطایی، در وزن چهارم فرهاد زندی فر، در وزن پنجم احمد رهنما، در وزن ششم کاوه بابایی، در وزن هفتم، افشین ساکت، در وزن هشتم سعید قلی نژاد، سرمربی " حسین آشور زاده " مربی " حسن بقا بوستانی " تشکیل می دهند.

همچنین تیم بانوان را در وزن اول دینا پوریونس، در وزن دوم مریم پی سیار، در وزن سوم فریما ساسانی ،در وزن چهارم مهتاب ایرجی ،در وزن پنجم مهسا عبدالهی، در وزن ششم بهاره بیداریان، سرمربی " زیبا دودانگه " مربی " زهرا هادی زاده " تشکیلمی دهند.

مسابقات بین المللی تکواندوی جمهوری آذربایجان پنجم و ششم آبان ماه سال جاری برگزار می شود.