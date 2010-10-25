تنها 20 درصد شاغلان مجتمع فولاد بناب بومی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، سعید برقی در حاشیه بازدید از مجتمع فولاد بناب، با اشاره به افزایش آمار بیکاری شهرستان از دو درصد به چهار درصد افزود: مطابق آمار اعلام شده از سوی سازمان تامین اجتماعی، در بخش های مختلف مجتمع فولاد بناب نسبت نیروی بومی کم است که توقع داریم حداقل 50 درصد جذب این مجتمع از افراد ساکن در شهرستان بناب باشد.

وی افزود: بیش از 50 درصد مردم بناب مهاجر هستند و بیشترین رشد جمعیت بعد از انقلاب در استان در شهرستان بناب اتفاق افتاده است و این درحالیست که مردم بومی آن بیشترین نرخ بیکاری را دارند.

مهدی رمضانی، نماینده مجتمع فولاد بناب نیز گفت: طی چند سال گذشته، به دلیل اختلالی که بر اثر اعتصاب برخی کارگران به وجود آمد مدیریت مجموعه تصمیم گرفت 50 درصد نیروها از افراد بومی و بقیه از سایر شهرهای مختلف استان جذب و به کارگیری شوند و هم اکنون دو هزار و 600 نفر در این کارخانه شاغل هستند.

وی همچنین از بدهی هفت میلیارد تومانی اداره دارایی و مالیات به خاطر قانون ارزش افزوده به مجتمع فولاد بناب خبر داد و تاکید کرد: یک و نیم درصد مالیات دارایی و یک و نیم درصد مالیات شهرداری به حساب آنان واریز شده است و تا شش ماهه اول سال جاری در بحث مالیاتی تصفیه کامل انجام گردیده است.

گفتنی است، دو خط دیگر از مجتمع عظیم فولاد بناب در سال جاری با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسیده و شهرستان بناب را به قطب تولید فولاد در کشور تبدیل کرده است.

بناب با جمعیت 130 هزار نفری در 127 کیلومتری جنوب مرکز استان آذربایجان شرقی واقع شده است و به عنوان شهر حوزه و دانشگاه معروف است.

همچنین این شهرستان به دلیل وجود صنایع مختلف بزرگ و کوچک بعد از تبریز دومین رتبه در بین شهرهای استان را از لحاظ صنعتی شدن دارا است.