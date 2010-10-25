به گزارش خبرنگار مهر، سومین نشست رسانه‌ای یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم دفاع مقدس صبح امروز با حضور محمدرضا شرف الدین مدیر عامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، محمد خزاعی دبیر جشنواره، یزدان عشیری مدیر روابط عمومی به منظور تشریح دستاوردها و تبیین چشم انداز آتی این رویداد در مجموعه فرهنگی اسوه برگزار شد.

در ابتدای این نشست، عشیری ضمن قدردانی و تشکر از رسانه‌های گروهی گفت: جشنواره بین‌المللی فیلم دفاع مقدس از 29 شهریور تا 2 مهر در تهران و در ادامه در هشت استان کشورشامل بوشهر، فارس، خراسان شمالی، سمنان، کرمان، کرمانشاه و خوزستان وگلستان و هفت کشور جهان شامل ترکیه، سوریه، لبنان، افغانستان، تاجیکستان، فنلاند و کره شمالی برگزارشد.

محمد خزاعی، دبیر جشنواره عنوان کرد: دفاع مقدس با ظرفیت‌ها، محتوا و مفاهیم عمیق و گسترده‌اش یک بار دیگر نشان داد که سمبل و نماد وفاق، همدلی و انسجام ملی است و این باردر تجلیگاه سینمای دفاع مقدس این بارقه های معنا به نمایش درآمد.

وی ادامه داد: وقفه پنج ساله در برگزاری جشنواره فیلم دفاع​مقدس موجب شد جریان تولید فیلم​های دفاع مقدس دچار خدشه شود. این امید با جشنواره شکل گرفت که جریان سینمای دفاع مقدس یک بار دیگر به صورت جدی به صورت دغدغه سینماگران کشور درآید که این نیازمند همت و حمایت مراکز و سازمان های ذیربط است.

خزاعی با بیان اینکه با توجه به ابعاد برگزاری این رویداد شاید بتوان از آن به بزرگ ترین رویداد سینمایی حوزه دفاع مقدس درکشورتعبیر کرد، خاطر نشان کرد: همزمانی با سی امین سال دفاع مقدس، برگزاری پس از وقفه‌ای پنج ساله، برگزاری طولانی‌ترین جشنواره سینمایی کشور،گستردگی ابعاد برگزاری از نظر موضوعی، مضمونی و محتوایی، گستردگی ازنظرتنوع و تعدد بخشها و مجموعه‌ها، گستردگی و تنوع جغرافیایی در حوزه‌های داخلی و بین‌المللی، رویکرد بین‌المللی جشنواره، انتخاب رویکرد بین‌ المللی با موضوعی فراگیر تحت عنوان “مقاومت”، ایجادامکان برای حضورهنرمندان و سینماگران سراسر جهان، اهتمام به حوزه تولید فیلم در قالب بخش نگاه نوبا هدف معرفی ظرفیت‌های هنری و سینمایی و شناسایی استعدادهای جوان از جمله ویژگی‌های این دوره جشنواره است.

وی همچنین افزود: گسترش مقوله فیلمنامه‌نویسی به منظورمشارکت نویسندگان و پژوهشگران کشور با نگاه نو و بینش تازه به عرصه دفاع مقدس و بهره گیری از مستندات،مشاهدات و خاطرات مانده از آن دوران طلایی، مسابقه اقلام تبلیغی و رقابت در حوزه عکس، پوستر و آنونس دفاع مقدس، پیش بینی بخش”پرتو حضور ملی" برای مشارکت و تعامل سازمان‌ها، نهادها، جمعیت‌ها و وزارتخانه‌ها و همراه و همسو شدن با دغدغه‌ها و برنامه‌های سینمای دفاع مقدس، ایجاد رویکردهای تحلیلی و پژوهشی در قالب میزگردهای تخصصی، جلسات نقدو بررسی، انتشار ویژه‌نامه‌های تفصیلی و کاتالوگ، برنامه سازی‌های متنوع تلویزیونی و رادیویی ،پیش‌ بینی برنامه‌های مطالعاتی و نظرسنجی و جمع‌ آوری دیدگاهها و نظرگاههای هنرمندان و سینماگران و مدیران فرهنگی و سینمایی هم از شاخصه های جشنواره یازدهم بوده است.

وی با اشاره به تاثیرات و دستاوردهای این جشنواره بر جریان تولید این ژانر سینمایی در آینده یادآور شد: همنشینی و نشست مشترک با معاون امور سینمایی ترکیه و مسئولان سینمایی لبنان و سوریه، الگوگیری سایر مراکز و دستگاهها از فضاسازی ایجادشده با موضوع مقاومت و دفاع مقدس، برنامه‌ریزی برای تولیدات مشترک موضوعی با کشورهای لبنان وسوریه و ترکیه، همفکری برای ایجاد تشکلی بین‌المللی با محوریت مقاومت و استقبال نمایندگان بعضی از کشورها، اهتمام وزارت امور خارجه به عظمت و ابعاد تاثیرگزاری حرکت های فرهنگی و سینمایی در مناسبات بین‌المللی، شناسایی استعدادهای جوان فیلمنامه‌نویسان دفاع مقدس از دستاوردهای این جشنواره بوده است.