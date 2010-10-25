طرحهای صنعتی نیمه کاره شهرستان خمین بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمد حسین مقیمی ظهر دوشنبه در جلسه به منظور بررسی رسیدگی به مشکلات شهرک و نواحی صنعتی شهرستان خمین افزود: رسیدگی به مسایل واحدهای تولیدی بطور قطع در جهت ایجاد و حفظ اشتغال و توسعه کشورموثر خواهد بود.

وی با اشاره به مشکلات عدیده پیش پای سرمایه گذاران در شهرستان اظهار داشت: باید برای سرمایه گذاران امتیاز و تسهیلات ویژه ای درنظر گرفت.

مقیمی اضافه کرد: یکی از مشوقهای سرمایه گذاری در شهرستان خمین امتیازاتی بوده که در خصوص مناطق کمتر توسعه یافته به این شهرستان اعطاء شده بود که متاسفانه با حذف این شهرستان از لیست مناطق کمتر توسعه یافته کاهش رشد سرمایه گذاری را در این شهرستان به دنبال داشته است که امیدوارم با تمهیدات دولت این امتیازات مجددا جهت رشد و توسعه به این منطقه اعطا شود.

وی با بیان اینکه خمین دارای استعدادهای زیادی برای توسعه است و باید از این پتانسیل و استعداد در جهت توسعه بیشتر استفاده کرد ادامه داد: ایجاد اشتغال در اولویت برنامه های شهرستان قرار دارد و برای یافتن ظرفیت های جدید در ایجاد اشتغال از فرهیختگان و کارآفرینان کمک خواهیم گرفت.

نماینده مردم خمین در مجلس لازمه تولید را ایجاد بازارهای فروش دانست و خاطرنشان کرد: توجه به بازارهای خارجی و تولید محصولات صادراتی، پایداری های اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

برات علی رستمی فرماندار خمین نیزگفت: طبق نیاز منطقه توسعه شهرک صنعتی خمین و احداث یک ناحیه صنعتی جدید احساس می شود و امیدواریم با نظر کارشناسان این امر تحقق یابد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی با تاکید بر اینکه همگام با استان در خمین نیز به دنبال بازپس گیری زمین های راکد هستیم گفت: امیدواریم با حمایت مسئولین شهرستان در تحقق این امر موفق باشیم.

حامد یحیی از توسعه شهرک صنعتی خمین در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در صدد هستیم تمام امکانات و زیر ساختهای لازم را در شهرک های صنعتی ایجاد کنیم تا سرمایه گذار بدون هیچ دغدغه ای به کار اصلی خود که تولید است بپردازد.

در پایان این مراسم بازدیدی از پروژه های به بهره برداری رسیده و در دست انجام شهرک صنعتی خمین و ناحیه صنعتی شهید سعیدی اعم از ساختمان اداری شهرک، شبکه روشنایی ، جدولگذاری و سیستم فاضلاب شهرک صنعتی انجام شد .