محمد ابراهیم سیف پور دارنده مدال طلای جهان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: یکی از فاکتورهای اساسی و تاثیرگذار در کسب موفقیت کشتی گیران، تعصب و جنگندگی است که مطمئنا اگر ملی پوشان کشورمان به این دو عامل مهم توجه نکنند دچار مشکل می‌شوند.

وی افزود: متاسفانه ما در برخی از مسابقات بین‌المللی شاهد آن هستیم که کشتی گیر عنوان دار و آماده‌ای که تمامی شرایط کسب مدال را دارد، نتوانسته اند در حد و اندازه‌های خود کشتی بگیرد و در عین ناباوری نتیجه را به حریفان نه چندان مطرح خود واگذار کرده اند.

دارنده مدال طلای جهان ادامه داد: کادر فنی تیم ملی باید به این مسئله توجه کافی داشته باشند که یک کشتی گیر زمانی می‌تواند روی سکوی قهرمانی برود که از تعصب و جنگندگی لازم برخوردار بوده و هنگام حاضر شدن بروی تشک با اعتماد به نفس حاضر شوند.

سیف پور تصریح کرد: البته منظور من از این دو عامل اساسی، بداخلاقی در مصاف با حریفان و هل دادن و امتیاز گرفتن نیست، بلکه من از تمامی ملی پوشان اعزامی به بازیهای آسیایی گوانگجو انتظار دارم ایرانی کشتی گرفته و با تمام وجود برای کسب افتخار فنون بکر ایرانی را به اجرا بگذارند.

وی در پایان در خصوص رقابتهای انتخابی اوزان 84 و‪ ۹۶کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد نیز گفت: کادر فنی تصمیم خوبی را اتخاذ کرده که مدعیان این اوزان برای کسب دوبنده تیم ملی به مصاف یکدیگر بروند، چرا که انتخاب ملی پوشان بهتر از انتصاب آنان است و شایسته ها برای حضور در گوانگجو انتخاب می شوند.