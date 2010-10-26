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۴ آبان ۱۳۸۹، ۸:۴۰

به کارگردانی هادی/

ساخت موسیقی "روستای مرزی" به پایان رسید

ساخت موسیقی "روستای مرزی" به پایان رسید

سعید ذهنی ساخت موسیقی فیلم تلویزیونی "روستای مرزی" به کارگردانی منوچهر هادی را به پایان رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، صداگذاری این فیلم به تازگی توسط محمدرضا یوسفی به پایان رسیده است. "روستای مرزی" هفته آینده برای پخش آماده می‌شود. دراین فیلم مهدی سلوکی، محمدرضا داودنژاد، صدیقه کیانفر، هادی انباردار و یکتا ناصر به همراه جمعی از هنرمندان بومی کرمانشاه بازی می‌کنند.

قصه "روستای مرزی" در ایام جنگ تحمیلی می گذرد، دختری جوان به نام سما در روستایی نزدیک مرز، معلم است. سما برای کمک به پیرزنی که گاوی آبستن دارد، درصدد برمی‌آید راهی شهر شود و یک دامپزشک جوان را به روستای خودشان بیاورد. او در این مسیر با اتفاقاتی مواجه می‌شود.

سایر عوامل تولید این فیلم عبارتند از طراح گریم: محسن ملکی، طراح صحنه و لباس: مرضیه کوشکی، مدیر تصویربرداری: فرشاد محمدی، نویسنده: صادق پوراسد، دستیار یک کارگردان و برنامه‌ریز: نغمه نظری، دستیار دوم کارگردان: مهدی گلستانیان، دستیار تدوین و طراح تیتراژ: علی احمدی،عکاس:آرش صادقی و مدیر تولید: رحیم نظامی‌وندچگینی، محصول مرکز سیمافیلم.

منوچهر هادی تله فیلم‌های" تلاطم"، "گوهر"، "عزیزی که ناپدید شد" و... فیلم سینمایی "قرنطینه" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1178180

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