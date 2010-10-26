به گزارش خبرنگار مهر، در این کتاب که از سری مجموعه "برای پسرها" توسط این ناشر به چاپ رسیده داستانی بر اساس رابین هود شخصیت معروف و آشنای کودکان به شکل نویی حکایت میشود که به همراه تصاویر ساده ولی جذاب آن مخاطبان کودک را سرگرم میکند.
کتاب "رابین هود" اینگونه آغاز میشود: سلام به شما خوانندگان جوان! آمادهاید تا داستانی درباره قهرمانم بشنوید؟ داستان من درباره چیزهای لطیف و دخترانه نیست. ناراحت نباشید این یک داستان واقعی ماجراجویانه است با کمی جسارت و شجاعت و هورای بسیار.
این کتاب از 10 فصل کوچک تشکیل شده است که عناوین برخی از آنها عبارتند از یاران دیگر رابین، رابین از روز مبارزه خبردار میشود، جدایی غم انگیز، جان کوچولو علیه لوکاس و کلاهی برای رابین.
در بخشی از این داستان میخوانیم: وقتی روز مسابقه سر رسید جان کوچولو پدر و مادرش را بوسید و با آنها خداحافظی کرد. شهردار اجازه نداده بود که آنها به پارک آهو بیایند و مسابقه پسرشان را تماشا کنند. آنها باید در خانه میماندند و ظروف نقره را تمیز میکردند.
کتاب "رابینهود" با شمارگان 2500 نسخه در 64 صفحه و به قیمت 2000 تومان منتشر شده است.
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