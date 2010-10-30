وقتی اردوگاه مناسبی نداریم خانه کشتی بهترین محل برای اردوهاست

طالب نعمت پور فرنگی کار وزن 84 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در فاصله یک ماه تا آغاز بازیهای آسیایی با پشت سرگذاشتن تمرینات مطلوب کم کم به شرایط مطلوب نزدیک شده و آماده حضور در این مسابقات مهم می شویم.

دارنده مدال طلای آسیا ادامه داد: تاکنون در دو مسابقه قهرمانی آسیا که یکی گزینشی المپیک بوده شرکت کرده ام و تمامی رقبایم در این وزن در سطح قاره آسیا شناخت دارم مسلما سطح رقابتهای قهرمانی آسیا با بازیهای آسیایی متفاوت است و باید با آمادگی جسمانی و روحی و روانی بیشتری در این مسابقات شرکت کرد.

وی با اشاره به اینکه بدلیل حمایت از مردم مظلوم فلسطین از کسب مدال در رقابتهای جهانی مسکو صرف نظر کرد اظهار داشت: در کشتی هیچ چیز قابل پیش بینی است شرایط در روز مسابقه، جدول و قرعه و دهها فاکتور در موفقیت یک کشتی گیر نقش دارد و در امیدوارم در نهایت خوشرنگترین مدال را کسب کنم.

نعمت پور در پایان با اشاره به اینکه به علت نبود اردوگاه مناسب در حال حاضر خانه کشتی بهترین مکان برای تمرینات کشتی گیران است خاطرنشان کرد: در کمترین اردویی دیده ام که کشتی گیران با این همه انگیزه برای حضور در یک مسابقه مهم تمرین کنند و همه برای کسب افتخار با تمام وجود تلاش می کنند و امکانات مناسبی برای اردونشینان فراهم شده است.

طالب نعمت پور ملی پوش وزن 84 کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی در بازیهای آسیایی گوانگجو است.