باشگاه سایپا و سازمان هلال احمر تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرنگارمهر، در این مراسم که با حضور آرش کوشا مدیرعامل شرکت فرهنگی ورزشی سایپا و دکتر ابوالحسن فقیه رئیس سازمان هلال احمر و جمعی از چهره های ورزشی کشور حضور داشتند، تفاهم نامه رسمی همکاری بین مدیرعامل باشگاه سایپا و رئیس سازمان هلال احمر امضا شد.

در ابتدای این مراسم آرش کوشا با تاکید بر اینکه امروزه فوتبال به جهت توجه و اقبال عمومی کارکردهای مختلف و متنوعی یافته است اظهار داشت: چنین کارکردی باعث شده تا فوتبال به لایه های مختلف اجتماعی نفوذ کند و عامل و زمینه سازهمکاری های مختلفی شود.

وی یادآور شد: باشگاه سایپا با داشتن 33 تیم در 13 رشته ورزشی پایگاه و عرصه مناسبی برای همکاری با یکی از سازمان های اجتماعی فعال کشور است و این همکاری می تواند به توسعه ورزش در هر دو بخش کمک شایانی باشد.

در ادامه محمد مایلی کهن سرمربی تیم فوتبال سایپا در سخنانی با بیان اینکه در یکسال اخیر توجه و رویکرد جدی به مسائل فرهنگی وجود داشته اظهار داشت : باشگاه های ایران هنوز در بخش فرهنگی فاصله زیادی با باشگاه های خارجی دارند باید بیش از اینها بر روی ترویج و توسعه مسائل اخلاقی و فرهنگی در بین بازیکنان برنامه ریزی کنند.

در بخش پایانی این مراسم دکتر ابوالحسن فقیه رئیس سازمان هلال احمر با ابراز امیدواری از اینکه امضا تفاهم نامه همکاری با باشگاه سایپا آغاز خوبی برای همکاری طرفین باشد گفت: امضای این تفاهم نامه به پیشنهاد شخص آقای کوشا مطرح شد و ما نیز از آن استقبال کردیم چرا که اعتقاد داریم در نهایت این همکاری دو جانبه باعث ترویج ورزش و نفع عمومی جامعه خواهد شد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در باشگاه سایپا توجه به مسائل فرهنگی واژه غریبی نیست ، تاکید کرد: هلال احمر با 5/1 میلیون عضو می تواند بستر مناسبی برای توجه به ورزش و مسائل فرهنگی باشد و امیدوارم این حرکت جدید باعث مناسبات بیشتر با دیگر باشگاه ها و سازمان های اجتماعی باشد.