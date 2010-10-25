  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۳ آبان ۱۳۸۹، ۲۰:۱۱

رئیس بانک مرکزی مالزی:

بانکداری اسلامی نیازمند استراتژیهای جدید است

کوالالامپور - دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: رئیس بانک مرکزی مالزی گفت: بانکداری اسلامی در مسیر رشد خود نیازمند توانمندیها و استراتژیهای جدید برای به دست آوردن فرصتهای بزرگ است.

به گزارش خبرنگار مهر، "زتی اختر عزیز" روز دوشنبه در مراسم افتتاحیه نشست بین المللی بانکداری اسلامی جهانی افزود: بانکداری اسلامی در شرایط نامطمئن و پرتنش اقتصاد جهانی توانسته است بخشی از حرکت دنیا بسوی موفقیت و یکپارچگی جهانی باشد. 

وی به توفیقات بدست آمده به ویژه در بانکداری بدون ربا اشاره کرد و گفت: این روند رو به رشد نشاندهنده توانمندی پاسخگویی به نیازهای اقتصاد مدرن امروز است.

در این نشست بین المللی که نمایندگان بیش از 50 کشور اسلامی و غیر اسلامی حضور دارند، هیئتی از جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی "سید حمید پورمحمدی" قائم مقام بانک مرکزی شرکت کرده است.

همچنین نمایشگاهی از فعالیتهای بانکداری اسلامی بانکهای مالزی در حاشیه این نشست برگزار شده است.

نشست بین المللی بانکداری اسلامی جهانی از روز دوشنبه به مدت چهار روز در هتل مندرین کوالامپور برگزار می شود.

کد مطلب 1178192

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها