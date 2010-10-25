بانکداری اسلامی نیازمند استراتژیهای جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، "زتی اختر عزیز" روز دوشنبه در مراسم افتتاحیه نشست بین المللی بانکداری اسلامی جهانی افزود: بانکداری اسلامی در شرایط نامطمئن و پرتنش اقتصاد جهانی توانسته است بخشی از حرکت دنیا بسوی موفقیت و یکپارچگی جهانی باشد.

وی به توفیقات بدست آمده به ویژه در بانکداری بدون ربا اشاره کرد و گفت: این روند رو به رشد نشاندهنده توانمندی پاسخگویی به نیازهای اقتصاد مدرن امروز است.

در این نشست بین المللی که نمایندگان بیش از 50 کشور اسلامی و غیر اسلامی حضور دارند، هیئتی از جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی "سید حمید پورمحمدی" قائم مقام بانک مرکزی شرکت کرده است.

همچنین نمایشگاهی از فعالیتهای بانکداری اسلامی بانکهای مالزی در حاشیه این نشست برگزار شده است.

نشست بین المللی بانکداری اسلامی جهانی از روز دوشنبه به مدت چهار روز در هتل مندرین کوالامپور برگزار می شود.