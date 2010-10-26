بشیر جعفری در حاشیه بازدید از یکی از واحدهای بستهبندی کشمش شهرستان عجبشیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واحدهای تولیدی، فرآوری و صنایع کشاورزی استان به شرط ایجاد امکان خرید مستقیم محصولات کشاورزی از کشاورزان و بهرهبرداران، تسهیلات سرمایه در گردش به مبلغ 10 میلیارد ریال در اختیار مدیران این واحدها قرار میدهد.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون محصولات کشاورزی را از طریق کشور ترکیه به کشورهای دیگر صادر میکنیم، تصریح کرد: در صورت ایجاد دفتر در کشورهای هدف خواهیم توانست محصولات را بدون واسطه و مستقیما به کشورهای مقصد صادر و ضمن افزایش میزان سودناشی از حذف واسطه برای کشاورزان در افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی نیز سهیم شویم.
جعفری با اشاره به اینکه واحدهای فرآوری و بستهبندی محصولات کشاورزی به دلیل عدم سرمایه در گردش قادر به خرید به موقع محصولات کشاورزی همچون انگور نیستند، اظهار داشت: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی آمادگی دارد با هدف حمایت از کشاورزان، با ارائه تسهیلات مالی ویژه به عنوان سرمایه در گردش، در رونق یافتن و افزایش تولید محصولات کشاورزی قدمهای موثری بردارد.
این واحد بستهبندی کشمش، علاوه بر اینکه 500 تن کشمش در ماه، فرآوری و به صورت بستهبندی شده عرضه میکند با سرمایه ثابت دو میلیارد و 800 میلیون ریال و سرمایه در گردش یک میلیارد و 800 میلیون ریال فعالیت کرده و محصولات خود را به کشورهای آسیای میانه، روسیه، اکراین، دبی و پاکستان صادر میکند.
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