خدمات الکترونیک دستگاه های اجرایی گیلان به نمایش در می آید

مدیر اجرایی نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با هدف معرفی نهادهای دولتی و خدمات الکترونیک قابل ارائه به مردم و در راستای ارتقای سطح کیفی ارتباطات مردم و دولت و همچنین آشنایی بیشتر مردم با خدمات و نحوه استفاده از این خدمات الکترونیک، شهر دیجیتال در نمایشگاه رسانه های دیجیتال گیلان برپا می شود.

مجید رحمانی خاطرنشان کرد: در این بخش دستگاههای دولتی و اجرایی استان در قالب غرفه های نمایشگاهی به ارائه و عرضه خدمات الکترونیکی و رسانه ای می پردازند.

وی ادامه داد: در راستای سیاستهای دولت و استاندار از دستگاه های اجرایی استان دعوت به عمل می آید برای حضور در نمایشگاه آمادگی و امکانات قابل ارائه از سوی آن دستگاه را تا هشتم آبان ماه سال جاری به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان اعلام کنند.

مدیر اجرایی نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال گیلان همچنین افزود: برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 01313230360 تماس گرفته و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.ershad-gil.ir مراجعه کنند.

وی یادآور شد: غرفه ها به صورت رایگان است و با توجه به محدودیت مکان، اولویت با دستگاههایست که خدمات الکترونیک بهتر و بیشتری در نمایشگاه عرضه کنند.

نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال استان گیلان از 11 تا 17 آبان ماه امسال در محل نمایشگاههای بین المللی گیلان در پنج کیلومتری جاده تهران از ساعت 10 تا 20 برگزار می شود.