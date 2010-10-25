راه اندازی نخستین شبکه تلویزیونی اسلامی در مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، این شبکه با بودجه اولیه 60 میلیون رینگیت (هر رینگیت معادل 370 تومان) از جانب دولت مالزی از اول ماه دسامبر (10 آذر) فعالیت خود را شروع خواهد کرد.

بر اساس این گزارش قرار است که 100 میلیون رینگیت نیز از سوی یک نهاد دولتی دیگر به این شبکه تلویزیونی اختصاص یابد.

"جمیل خیر حاج بهارم" وزیر مشاور در امور مذهبی مالزی با بیان این مطلب به خبرنگاران گفت: علیرغم تأمین بودجه از سوی دولت، این شبکه که تمرکز آن بر روی "سبک زندگی اسلامی" است امیدوار است بتواند از طریق آگهی برای خود درآمدزایی کند.

برنامه های این شبکه شامل بخش های کودکان و نوجوانان، زنان، سرگرمی، آموزشی، اخبار و مستندها، فیلم و سریال، ورزش و گفتگو خواهد بود.

به گفته وی، رویکرد این شبکه در بخش اخبار داخلی و خارجی، پوشش اخبار "بدون قرار گرفتن تحت تأثیر نگاه غربی" خواهد بود.