فتح و حماس درباره ادامه یهودی سازی قدس هشدار دادند

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه القدس العربی،"فوزی برهوم" سخنگوی جنبش حماس تاکید کرد: اقدامات جدید رژیم صهیونیستی به منزله دشمنی آشکار با مقدسات و تعدی به حقوق فلسطینی ها است.

وی افزود: اقدام جدید اسرائیل جای هیچ شبهه جدیدی را برای تشکیلات خودگردان باقی نمی گذارد که فورا مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی را برای همیشه پایان دهد.

برهوم تاکید کرد: هیچ توجیهی برای سکوت کشورهای عربی و عدم موضع گیری قاطع در برابر اقدامات رژیم صهیونیستی وجود ندارد.

سخنگوی حماس تصریح کرد: هراقدام رژیم صهیونیستی به سبب نبود عدالت بین المللی است عاملی که این رژیم را به وضع قوانین از این قبیل جریح ترکرده است.

برهوم ازتشکیلات خودگردان خواست که هرچه سریعتر مذاکرات سازش را پایان دهد و اختیار را درکرانه باختری به دست مقاومت بسپارد تا از منافع مردم فلسطین، سرزمین و قدس اشغالی حمایت کند.

این مقام جنبش حماس ازمردم قدس خواست تا به رویارویی با این اقدام شنیع رژیم صهیونیستی بپردازند و همه طرحهای این رژیم را به شکست بکشانند.

وی تاکید کرد: همه کشورهای عربی و اسلامی باید برای رسوا کردن اقدامات رژیم صهیونیستی فعالانه تلاش کنند و همه تصمیم گیران باید به مسئولیتهای خود درانزوای این رژیم، محاکمه سران آن، توقف جنایاتش، افزایش پایداری مردم فلسطین و حمایت از مقدسات عمل کنند.

ازسوی دیگر"اسامه القواسمی" سخنگوی فتح نیز قانون جدید رژیم اسرائیل را به منزله تقویت شهرک سازی درقدس، آواره کردن فلسطینی ها و ویرانی منازل آنها دانست.

وی گفت: اسرائیل ازهمه خطوط قرمزعبورکرده است و علیه جامعه جهانی و قطعنامه بین المللی موضع گیری می کند.

شایان ذکر است که کمیته اسرائیلی در اموردینی دیروز قانونی را وضع کرد که اولویت ساخت و ساز، کارآفرینی و آموزش را به قدس می دهد این قانون مجددا بیت المقدس را پایتخت رژیم اسرائیل دانست.