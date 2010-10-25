نمایشنامه "بوبوک" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، "بوبوک" که بهعنوان هشتمین نمایشنامه از مجموعه نمایشنامههای"ماه" از سوی این ناشر به چاپ رسیده است داستان زندگی هشت انسان را در دنیای پس از مرگ روایت میکند.
در این نمایشنامه از قول شخصیت جوان میخوانیم: توی تالار ایستادم. نور صبحگاهی از هر طرف، ما دو نفر را محاصره کرده. تو خوابیده و من ایستاده. الان که خوب فکر میکنم میبینم که خیلی بیرحمانه زندگیرو باختیم. تو همیشه ساکت بودی و من بیتوجه. ما هیچ ربطی به هم نداشتیم، مثل همین الان که تو خوابیدی و من همین طور ایستادم.
از شخصیتهای نمایشنامه "بوبوک" میتوان به سرلشگر، پیشکار حکومتی، شاهزاده، پیربانوی ثروتمند، دادستان کل و فیلسوف پیر اشاره کرد.
نویسنده این نمایشنامه در گفتگویی درباره این اثر عنوان کرده است: "بوبوک" از داستانهای کمتر خوانده شده داستایوفسکی در ایران است و بر خلاف آثار دیگرش که ظاهری تلخ دارند از طنازیهای ادبی و شخصیت پردازیهای جالب استفاده شده که فضایی گروتسک به داستان میدهد. یکی از نکات درخشان داستان این است که در اوج به پایان میرسد و این امر باعث میشود که خواننده مدام خیالپردازی و تصویر سازی کند.
کتاب "بوبوک" با شمارگان 2500 نسخه در 36 صفحه و به قیمت 1500 تومان منتشر شده است.
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