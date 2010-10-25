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۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۲۸

شریعت نژاد خبر داد:

اجرای طرح گردشگری دانشجو شهروند در ساری

اجرای طرح گردشگری دانشجو شهروند در ساری

ساری - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی فرماندار ساری گفت: طرح گردشگری دانشجو شهروند به صورت پایلوت در ساری اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا شریعت نژاد عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران خبرگزاری ها بیان داشت: اولین گروه مشورتی گردشگری با حضور اساتید دانشگاهی و کارشناسان این  عرصه در مرکز استان با دیدگاه استانی راه اندازی شد.

وی هدف از تشکیل  گروه مشورتی گردشگری را پیشرفت صنعت گردشگری عنوان کرد و افزود: مقوله گردشگری بسیار مهم و اساسی می با شد و باعث ترقی و توسعه شهرستان خواهد شد.

معاون فرماندار ساری گفت: بر طبق برنامه های صورت گرفته مازندران به عنوان مرکز گردشگری جهان اسلام معرفی خواهد شد و نقش توسعه گردشگری در شهرستان ساری به عنوان مرکز استان بسیار مهم است.

شریعت نژاد از اجرای طرح دانشجو شهروند در مرکز استان اشاره کرد و اظهار داشت: بر طبق این طرح دانشجویانی که در شهرستان ساری مشغول به تحصیل می باشد می تواند با دریافت کارت دانشجو - شهروند از مزایایی این طرح استفاده کنند.

وی تصریح کرد: دانشجویان با حداقل هزینه یک گردش بسیار مفید از مکانهای تاریخی و تفرجگاه های شهرستان با حضور کارشناسان  دیدن کنند.

شریعت نژاد با بیان اینکه کارهای مطالعاتی این طرح انجام شده است گفت: دانشجویان با کمترین هزینه بهترین گردشگری را در مرکز مازندران خواهند داشت.

معاون سیاسی فرماندار مرکز مازندران بیان داشت: با اجرای این طرح مکانهای کردشگری مرکز استان به سراسر کشور معرفی خواهند شد.

 وی هدف از تشکیل  گروه مشورتی  گردشگری  را پیشرفت  صنعت گردشگری عنوان کرد و افزود: مقوله گردشگری بسیار مهم و اساسی می با شد و باعث ترقی و توسعه شهرستان خواهد شد.

معاون فرماندار ساری گفت: بر طبق برنامه های صورت گرفته مازندران به عنوان مرکز گردشگری جهان اسلام معرفی خواهد شد و نقش توسعه گردشگری در شهرستان ساری به عنوان مرکز استان بسیار مهم است.
 
شریعت نژاد از اجرای طرح دانشجو شهروند در مرکز استان اشاره کرد و اظهار داشت: بر طبق این طرح دانشجویانی که در شهرستان ساری مشغول به تحصیل می باشد می تواند با دریافت کارت دانشجو – شهروند از مزایایی این طرح استفاده کنند.
 
وی تصریح کرد: دانشجویان با حداقل هزینه یک گردش بسیار مفید از مکانهای تاریخی و تفرجگاه های شهرستان با حضور کارشناسان  دیدن کنند.
 
شریعت نژاد با بیان اینکه کارهای مطالعاتی این طرح انجام شده است گفت: دانشجویان با کمترین هزینه بهترین گردشگری را در مرکز مازندران خواهند داشت.
 
معاون سیاسی فرماندار مرکز مازندران بیان داشت: با اجرای این طرح مکانهای کردشگری مرکز استان به سراسر کشور معرفی خواهند شد.
کد مطلب 1178217

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