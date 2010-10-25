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۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۳۷

31 هزار زائر مازنی واکسینه شدند

31 هزار زائر مازنی واکسینه شدند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون درمان و توانبخشی بهزیستی مازندران گفت: 31 هزار و 993 نفر از زائران خانه خدا و عتبات عالیات از سوی جمعیت هلال احمر استان واکسینه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حبیبی ساروی عصر دوشنبه در جلسه کمیته درمان جمعیت هلال احمر مازندران اظهار داشت: برگزاری آزمون و مصاحبه ویژه 105 نفر از پزشکان عمومی و انتخاب 26 نفر به عنوان پزشکان واجد شرایط استان جهت تشرف به حج تمتع، برگزاری آزمایشات معاینات روسای کاروان ها و برگزاری کمیسیون مشورتی پزشکی از جمله اقدامات معاونت توانبخشی استان بوده است.

وی به برگزاری دومین کارگاه بازآموزی واکسیناتورهای استان به منظور افزایش سطح آگاهی و به روز کردن اطلاعات علمی و عملی این عده اشاره کرد.
 
حبیبی افزود: اخذ تجهیزات مرکز، بازتوانی قلبی، تکمیل بخش فیزیوتراپی، اعزام پرسنل مرکز به کارگاه های مهارتی مرکز و عقد قرارداد با بانک ها و ارائه خدمات ارتوپدی فنی از دیگر اقدامات این معاونت است.
 
حبیبی ساروی در خصوص میزان خدمات ارائه شده به مراجعین مراکز توانبخشی هلال احمر استان گفت: در شش ماهه امسال به 645 نفر از مراجعین به مرکز فیزیوتراپی جمعیت هلال احمر آمل و 119 نفر از مراجعین بخش فیزیوتراپی و 218 مراجعه کننده بخش ارتوپدی خدمات مورد نیاز ارائه شد.
 
وی افزود: ارائه خدمت به بیش از 36 هزار نفر از مراجعین به داروخانه جمعیت هلال احمر از دیگر اقدامات این معاونت در شش ماهه نخست امسال است.
کد مطلب 1178227

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