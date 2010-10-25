58 درصد جمعیت آذربایجان غربی تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، هاشم سلطانی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران مجموع افراد تحت پوشش خدمات درمانی استان را یک میلیون و 676 هزار و 190 نفر دانست و افزود: با توجه به جمعیت دو میلیون و 873 هزار و 459 نفری، 58 درصد از جمعیت آذربایجان غربی تحت پوشش خدمات درمانی هستند.

وی از عضویت 235 هزار و 669 نفر در صندوق کارکنان دولت، 127 هزار و 434 نفر در صندوق خویش ‌فرمایان و ایرانیان، 46 هزار و 920 نفر در صندوق سایر اقشار و یک میلیون و 266 هزار و 167 نفر در صندوق روستاییان استان خبر داد.

مدیرکل بیمه خدمات درمانی آذربایجان غربی با اشاره به هزینه‌هر یک از این صندوق‌ها، اظهار داشت: 136 میلیارد ریال برای صندوق کارکنان دولت، 139 میلیارد و 996 میلیون ریال برای صندوق خویش‌فرمایان، 41 میلیارد و 949 میلیون ریال برای صندوق سایر اقشار، 111 میلیارد و 961 میلیون ریال برای صندوق روستائیان سطح یک، 289 میلیارد و 733 میلیون ریال برای صندوق روستائیان سطح دو و سه، 52 میلیارد و 78 میلیون ریال برای صندوق بیماران خاص هزینه شده است.

سلطانی کل هزینه‌ کرد صندوق‌ها را 774 میلیارد و 149 میلیون ریال اعلام کرد، بیان داشت: 4.3 درصد کل هزینه‌های درمان در سطح کشور در آذربایجان غربی انجام می شود که در این جهت هفتمین استان از نظر میزان هزینه در سطح کشور هستیم.

این مسئول با اشاره به درصد توزیع هزینه‌ها، اظهار داشت: سه درصد از کل هزینه‌ها در صندوق کارکنان دولت، پنج درصد در صندوق خویش‌فرما، سه درصد در صندوق سایر اقشار، پنج درصد در صندوق روستائی سطح یک، پنج درصد در صندوق روستایی سطح دو وسه، هفت درصد در صندوق بستری شهری و پنج درصد در صندوق بیماران خاص توزیع شده است.