علت مرگ دانشجوی بروجردی سهل انگاری راننده بود/ لشنی اهدای عضو کرد

دکتر احمد سیف در واکنش به خبر انتشار یافته بر روی خبرگزاری مهر در تماسی با این خبرگزاری جزئیات حادثه رخ داده برای دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد را تشریح کرد.

وی در این رابطه عنوان کرد: بعد از ظهر روز دوشنبه هفته گذشته خانم مژگان لشنی در حالی که قصد پیاده شدن در ایستگاه خوابگاه را داشت و با وجود خالی بودن برخی صندلی ها به دلیل سریع تر پیاده شدن ایستاده بود که متاسفانه به علت باز بودن در اتوبوس قبل از رسیدن به ایستگاه هنگام چرخش اتوبوس از سرویس دانشگاه به بیرون پرتاب شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد با بیان اینکه این دانشجو بلافاصله به بیمارستان شهید چمران بروجرد منتقل شد، بیان داشت: پس از انتقال و گرفتن "سی تی اسکن" مشخص شد که این دانشجو دچار ضربه مغزی شدید شده است.

دکترسیف با اشاره به ارائه نتایج آزمایشات به دیگر پزشکان متخصص شهرستان بروجرد برای استفاده از نظرات آنها، افزود: متاسفانه در نهایت با تایید نظر پرشکان روز جمعه مرگ مغزی این دانشجو از سوی پزشک معالج وی رسما اعلام شد.

وی ادامه داد: این در حالی است که با توجه به اینکه مژگان لشنی هم دارای کارت اهدا عضو بوده و هم در وصیت نامه خود خواستار اهدا اعضای خود شده است اعضای بدن این دانشجوی مرودشتی از جمله قلب، کلیه، کبد و ریه ها به صورت رایگان و با رضایت کامل پدر و مادر وی به شش بیمار اهدا شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد یادآور شد: مسئول تیم پیوند اعضای این دانشجو یکی از پزشکان بیمارستان امام خمینی(ره) تهران بودند که در نهایت پیوندهای انجام شده را موفقیت آمیز ارزیابی کردند.

دکتر سیف با اشاره به برگزاری مراسم تشییع جنازه این دانشجو در شهرستان مرودشت، یادآور شد: مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد از هنگام حادثه تا فوت این دانشجو همه تلاش خود را در راستای کمک به وی و خانواده اش انجام دادند.

وی با تسلیت مرگ این دانشجو به جامعه دانشگاهی و خانواده وی، خاطر نشان کرد: علت حادثه رخ داده سهل انگاری راننده اتوبوس خط واحد به دلیل باز گذاشتن در اتوبوس بوده که خوشبختانه با رضایت خانواده مژگان لشنی این راننده از بازداشت آزاد شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد یادآور شد: مسئولان این دانشگاه روز چهارشنبه هفته جاری به منظور همدردی با خانواده این دانشجو در مراسم ختم وی حضور خواهند یافت.