22 پرونده در هیئت ممیزه دانشگاه مازندران بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدپور عصر دوشنبه در جلسه هیئت ممیزه دانشگاه های شمال کشور اظهار داشت: هیئت ممیزه در سه ماه‌گذشته هفت جلسه برگزار کرد که در مجموع 22 پرونده مورد بررسی قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: در این جلسه ها ، پرونده های مربوط به اعضای هیات علمی دانشگاههای استان مازندران و گلستان مطرح شد که از میان آنها 9 پرونده ارتقاء از مرتبه استادیاری به دانشیاری و سه پرونده ارتقاء از مرتبه دانشیاری به استادی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: شش نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه های مذکور از نظر هیئت ممیزه دانشگاه مازندران حائز شرایط دانشیاری و سه نفر نیز حائز شرایط استادی تشخیص داده شده و به این رتبه ها ارتقاء یافته اند.

احمدپور افزود: پرونده دو نفر از اعضای هیئت علمی نیز جهت استفاده از فرصت مطالعاتی به خارج از کشور مورد بررسی و تایید قرار گرفت.

رئیس دانشگاه مازندران افزود: چهار کمیسیون شامل کمیسیونهای علوم انسانی علوم پایه فنی و مهندسی و علوم کشاورزی در زیر مجموعه هیات ممیزه دانشگاه فعالیت می کنند که کمیسیون علوم انسانی سه جلسه و کمیسیون کشاورزی چهار جلسه، کمیسیون علوم پایه چهار جلسه و کمیسیون فنی و مهندسی سه جلسه برگزار شد.

احمدپور خاطرنشان کرد: در حال حاضر درخواست های مربوط به ارتقاء توسط کمیسیونهای مذکور و و هیات ممیزه مورد بررسی و صدور رای قرار گرفته است.

به گزارش مهر، بررسی وضعیت ارتقاء به مراتب استادیاری دانشیاری و استادی ارزیابی کیفیت انجام وظایف آموزشی و پ‍ژوهشی اعضای هیات علمی و رسیدگی به احتساب سابقه خدمت بورس و فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی از اختیارات و وظایف هیات ممیزه دانشگاهاست.