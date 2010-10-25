  1. استانها
  2. مازندران
۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۹:۰۱

22 پرونده در هیئت ممیزه دانشگاه مازندران بررسی شد

22 پرونده در هیئت ممیزه دانشگاه مازندران بررسی شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه مازندران از بررسی 22 پرونده در هیئت ممیزه این دانشگاه در سه ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدپور عصر دوشنبه در جلسه هیئت ممیزه دانشگاه های شمال کشور اظهار داشت: هیئت ممیزه در سه ماه‌گذشته هفت جلسه برگزار کرد که در مجموع 22 پرونده مورد بررسی قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: در این جلسه ها ، پرونده های مربوط به اعضای هیات علمی دانشگاههای استان مازندران و گلستان مطرح شد که از میان آنها 9 پرونده ارتقاء از مرتبه استادیاری به دانشیاری  و سه پرونده ارتقاء از مرتبه دانشیاری به استادی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: شش نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه های مذکور از نظر هیئت ممیزه دانشگاه مازندران حائز شرایط دانشیاری و سه نفر  نیز حائز شرایط استادی تشخیص داده شده و به این رتبه ها ارتقاء یافته اند.

احمدپور افزود: پرونده دو نفر از اعضای هیئت علمی نیز جهت استفاده از فرصت مطالعاتی به خارج از کشور مورد بررسی و تایید قرار گرفت.

رئیس دانشگاه مازندران افزود: چهار کمیسیون شامل کمیسیونهای علوم انسانی علوم پایه فنی و مهندسی و علوم کشاورزی در زیر مجموعه هیات ممیزه دانشگاه فعالیت می کنند که کمیسیون علوم انسانی سه جلسه و کمیسیون کشاورزی چهار جلسه، کمیسیون علوم پایه چهار جلسه و کمیسیون فنی و مهندسی سه جلسه برگزار شد.

احمدپور خاطرنشان کرد: در حال حاضر درخواست های مربوط به ارتقاء توسط کمیسیونهای مذکور و و هیات ممیزه مورد بررسی و صدور رای قرار گرفته است.

به گزارش مهر، بررسی وضعیت ارتقاء به مراتب استادیاری دانشیاری و استادی ارزیابی کیفیت انجام وظایف آموزشی و پ‍ژوهشی اعضای هیات علمی و رسیدگی به احتساب سابقه خدمت بورس و فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی از اختیارات و وظایف هیات ممیزه دانشگاهاست.

کد مطلب 1178249

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها