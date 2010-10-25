دادگاه مالزی دو ایرانی را از اتهام قاچاق مواد مخدر تبرئه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، این دو ایرانی سال گذشته به اتهام داشتن 3.7 کیلوگرم ماده مخدر متاآمفتامین بازداشت شده بودند.

بر اساس حکم قاضی "غزالی چا" هیچگونه مدرک محکمه پسندی برای اثبات اتهام این دو ایرانی به نام های "پیمان س" و "حبیب ش" وجود ندارد. با این حال، وی در حکم خود دستور به استرداد این دو ایرانی به کشور خود داد و آنها را از بازگشت به مالزی منع کرد.

این دو ایرانی سال گذشته در یک منزل مسکونی به همراه 3.7 کیلوگرم ماده مخدر متاآمفتامین دستگیر شده بودند. به گفته قاضی مالکیت آنها بر این مواد و منزل محل دستگیری که تصور می شد یک آزمایشگاه تولید مواد مخدر باشد به تایید نرسیده است.

پیش از این نیز در ابتدای مهر ماه یک دادگاه مالزی دو زن ایرانی را از اتهام قاچاق مواد مخدر تبرئه کرده بود. در سال جاری میلادی بیش از یکصد ایرانی به جرم حمل مواد مخدر مجموعاً به ارزش دو میلیون دلارتوسط پلیس مالزی دستگیر شده‌اند.