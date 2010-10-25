نقشه راه همکاریهای آینده ایران و بولیوی ترسیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن، عزم جمهوری اسلامی ایران را برای توسعه همکاری های اقتصادی و صنعتی با بولیوی جدی توصیف کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران بر انتقال دانش فنی و تکنولوژی های نوین صنعتی و همچنین آموزش نیروی انسانی بولیوی مصمم است.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران بدنبال ایجاد رابطه استراتژیک و راهبردی با بولیوی است تصریح کرد: بولیوی ظرفیت لازم برای ایجاد یک قطب صنعتی در منطقه آمریکای جنوبی را دارد.

وی تصریح کرد: دو کشور در نظر دارند زیربناهای صنعتی در بولیوی را احیا ء کنند تا بولیوی خود بتواند ،‌منابع طبیعی این کشور را به فرآورده های صنعتی و ارزش افزوده برای این کشور تبدیل کند.

محرابیان ابراز امیدواری کرد: با همکاری دو کشور بتوان، تحول صنعتی جدیدی در بولیوی ایجاد کرد ، بگونه ای که این کشور در تحولات صنعتی منطقه تاثیر گذار باشد.

وزیر صنایع و معادن با اشاره به اشتراکات فکری مسئولان در زمینه تحولات سیاسی و اقتصادی جهان گفت : سیاست های مستقل و عدالت جویانه آقای مورالس رئیس جمهوری بولیوی تحسین بر انگیز است .

وی افزود : اراده قوی روسای جمهور دو کشور مبتنی بر پیشبرد برنامه‌های صنعتی ، ‌معدنی و اقتصادی دو جانبه است و کمیسیون مشترک اقتصادی و صنعتی دو کشور تلاش خواهند کرد اراده روسای جمهور دو کشور را در جهت منافع مردم ایران و بولیوی محقق سازند.

وزیر صنایع و معادن در ادامه با اشاره به محورهای مذاکره شده در این دیدار گفت: صنایع کشاورزی ، غذایی ، نساجی ، زمین شناسی ، همکاری های معدنی ،‌انتقال دانش فنی و خدمات فنی و مهندسی از جمله موضوعات مورد بررسی دو کشور می باشد.

وی همچنین به همکاریهای دو کشور در بخش معادن وصنایع معدنی اشاره کرد و افزود: انجام طرح‌های اکتشافی و استخراج مواد معدنی از معادن بولیوی همچنین ایجاد پایگاه داده های علوم زمین و اصلاح ساختار زمین‌شناسی از جمله موضوعات مورد مذاکره دو کشور خواهد بود

دراین دیدار « لوئیس آرسه کاتاکورا» وزیر اقتصاد بولیوی اظهارداشت : بولیوی به خاطر روحیه مستقل نمی تواند به کشورهای امپریالیستی اعتماد کند لذا برای تحول در اقتصاد کشور به دنبال شریک مطمئن و خوب هستیم که ایران نشان داده شریک خوبی برای ما به حساب می‌آید.

وی با اشاره به اینکه دولت‌مردان دو کشور برای پیشرفت اقتصاد خود و رهایی از سلطه استعمارگران همواره در حال تلاش هستند، خاطرنشان کرد: بولیوی خواهان بسط همکاریهای اقتصادی و صنعتی در کنار روابط سیاسی با ایران است و تا کنون مذاکرات خوبی را با ایران در این زمینه‌ها انجام داده است که امیدواریم این مذاکرات هرچه زودتر به نتیجه برسد.

وزیر اقتصاد بولیوی ضمن ابراز خرسندی از همکاری کشورش با ایران گفت: ما نیز خواهان اجرایی شدن مذاکرات در موارد ذکر شده هستیم و امیدواریم با بررسی این موارد این فعالیتها هرچه زودتر آغاز شود.