همدلی شرط موفقیت تیمهای فوتبال شیراز است

غلامحسین پیروانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: استاندار فارس حمایتهای مناسبی را از فوتبال استان انجام می دهد و فرماندار شیراز نیز اعلام آمادگی کرده بنابراین موقع حضور و همت مسئولین باشگاه هاست که برای موفقیت تلاش کنند.

وی عنوان کرد: لیگ یک به مراتب سخت تر از لیگ برتر است به همین دلیل تیمهایی که می خواهند برای صعود به لیگ برتر تلاش کنند باید از قبل از شروع مسابقات به گونه ای تیم را جمع کنند که در زمان مسابقه با مشکل روبه رو نشوند.

سرمربی سابق تیم مقاومت سپاسی شیراز با بیان اینکه هیچکسی را در سقوط این دو تیم به دسته پائین مقصر نمی دانم، ادامه داد: مدیران و مسئولین باشگاه های شیراز زحمتهای خود را کشیده اند ولی باید توجه داشت که بدون هزینه کرد مناسب امکان صعود به لیگ برتر مهیا نیست.

وی یادآور شد: تیمهای مقاومت و برق شیراز مدتهاست که در لیگهای مختلف ایران حضور دارند و هر ساله نیز توانستند از اعتبار فوتبال فارس دفاع کنند ولی امروز فارس در لیگ برتر فوتبال کشور نماینده ندارد.