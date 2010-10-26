افزایش سوء مصرف محرکها در بین جوانان/ استنشاق بنزین به قصد سرخوشی

دکتر شاهین شادنیا در گفتگو با خبرنگار مهر به تعریف سوءمصرف اشاره کرد و گفت: مصرف هر ماده دارویی به غیر از کاربرد پزشکی و درمانی شناخته شده که منجر به بروز عارضه شود سوءمصرف تلقی می شود.

وی با اعلام اینکه سوءمصرف ترکیبات دارویی و مخدرها به قصد سرخوشی و انرژیهای کاذب انجام می شود، افزود: در این بین سوءمصرف موادمخدر در جامعه بسیار شایع تر است.

این متخصص سم شناسی همچنین از سوءمصرف محرکها به خصوص آمفتامین و مشتقات آن در بین جوانان ایرانی ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت: متاسفانه شیوع سوءمصرف ترکیبات شیشه و اکستازی در جامعه رو به افزایش است.

شادنیا به ترکیبات آرامبخش ها و قرصهای خواب آور اشاره کرد و افزود: گرایش به سمت الکل اتانول نیز در بین جوانان دیده می شود که به قصد اثرات آرامبخش آن مورد سوءمصرف قرار می گیرد.

رئیس بخش ICU بیمارستان لقمان حکیم در ادامه با اشاره به سوءمصرف حلالها از جمله بنزین و تینر که اغلب در جوامع غربی شیوع بیشتری دارد، تصریح کرد: البته مواردی از این سوءمصرف در جامعه دیده می شود که به قصد ایجاد حالات روحی استنشاق می کنند که بعضا با عارضه های خطرناکی همراه است.

به گفته وی، عارضه سوءمصرف مخدرها و محرکها به دو صورت جسمی و روانی دیده شود یا ممکن است هر دو شکل آن همزمان بروز کند.

شادنیا افزود: عوارض کوتاه مدت آنها منجر به مسمومیتهای حاد و در دراز مدت منجر به وابستگی فرد می شود.

این متخصص سم شناسی گفت: عوارض سوءمصرف شیشه که شیوع بیشتری در بین جوانان دارد باعث کاهش سطح هوشیاری و در مواردی منجر به خونریزی های مغزی و سکته های قلبی می شود.