رشوه به ویکی لیکس برای تخریب مالکی/ توطئه برخی دولتهای عرب علیه عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری النخیل عراق، سیاستمداران و روزنامه نگاران عراقی فاش ساختند که اطلاعاتی ازمنابع مطمئن دریافت کرده اند که نشان می دهد دستگاههای اطلاعاتی کشورهای عربی و منطقه ای به پایگاه "ویکی لیکس" پول داده اند.

این منابع تاکید کردند: درحالی که روند تشکیل دولت عراق مراحل پایانی خود را سپری می کند این دستگاهها برای تخریب وجهه "نوری المالکی" نخست وزیراین کشور به "ویکی لیکس" رشوه داده اند.

منابع مذکور تصریح کردند: توطئه هایی که علیه مالکی می شود برای همه عراقیها و ملتهای صلح دوست روشن است. طرفهای خارجی همگام با برخی گروههای سیاسی داخلی در راستای تخریب وی می کوشند.

منابع تاکید کردند: این اسناد برای به شکست کشاندن طرح ملی که مالکی آن را بنیان گذاری کرده منتشر شده است و سناریوی از پیش طراحی شده است.

شخصیتهای سیاسی و دینی و شیوخ عشایر خواستاراقامه دادخواست قضایی علیه پایگاه اینترنتی که این اسناد را منتشر کرده است شدند و این پایگاه را صهیونیستی که با کمک برخی کشورهای عربی اداره می شود خواندند.

یادآور می شود که پایگاه ویکی لیکس اخیرا اسنادی منتشرکرد که "نوری المالکی" را متهم به فرماندهی مستقیم جوخه های مرگ در عراق کرده است.