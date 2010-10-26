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۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۴۳

تیم ملی فوتسال به تهران بازگشت/ جایزه 5 هزار رئالی برای شاگردان شمس!

تیم ملی فوتسال به تهران بازگشت/ جایزه 5 هزار رئالی برای شاگردان شمس!

ملی پوشان فوتسال کشورمان پس از دستیابی به عنوان چهارم مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل بامداد امروز وارد تهران شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال کشورمان به عنوان یکی از نمایندگان قاره آسیا در ششمین دوره مسابقات جایزه بزرگ برزیل شرکت کرد و توانست عنوان چهارمی این مسابقات را که به جام جهانی کوچک معروف است، از آن خود کند.

ملی پوشان فوتسال ایران پس از تماشای دیدار فینال مسابقات فوتسال گراند پریکس برزیل عصر یکشنبه به وقت محلی شهر آناپلیس را به مقصد برازیلیا ترک کردند و از این شهر عازم سائوپائولو شدند. شاگردان حسین شمس با پرواز از شهر سائوپائولو به مقصد دبی امارات کشور برزیل را ترک کردند. بالاخره پس از مسافرتی که بیش از 24 ساعت بطول انجامید تیم ملی فوتسال کشورمان ساعت سه بامداد امروز سه شنبه وارد تهران شد.

تیم ملی فوتسال ایران در ششمین دوره مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل مقابل تیم‌های گواتمالا (6 بریک)، پرتغال (5 بر 3)، آرژانتین (2 بر صفر) به برتری رسید، در مصاف با روسیه به نتیجه تساوی (3 بر 3) رضایت داد و مقابل اسپانیا (4 بر 6) و پاراگوئه (3 بر 5) شکست خورد.

تیم کشورمان در پایان مسابقات جایزه بزرگ برزیل عنوان چهارم را کسب کرد و به جایزه پنج هزار رئالی (واحد پول برزیل) این رقابت‌ها دست یافت.

کد مطلب 1178294

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