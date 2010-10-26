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۴ آبان ۱۳۸۹، ۹:۴۴

مالکی:

عراق بیشترین تعداد مینها را در جهان دارد

عراق بیشترین تعداد مینها را در جهان دارد

نخست وزیر عراق در سخنانی در کنفرانس راهبرد ملی برای نابودی مینها در عراق،کشورش را دارای گسترده ترین میادین مین به علت جنگهای بیشمار منطقه ای و بین المللی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین،"نوری المالکی" گفت: عراق رتبه اول را ازنظر حجم و تعداد مینهای کاشته شده درخاکش به سبب جنگهای متعددی که با کشورهای منطقه و خارج آن داشته است، داراست.

وی افزود: تعداد مینها درعراق از درختهای نخل این کشور بیشتراست و این مینها میراث بازمانده از رژیمهای دیکتاتوری است که جز مین و آلودگی زیست محیطی به ارمغان نمی آورند.

نخست وزیر عراق تاکید کرد: هنگامی که رژیم دیکتاتوری برقرار شود نتیجه اش توسعه طلبی، جنگ و آلودگی های زیست محیطی، اجتماعی و سیاسی است.

وی ضمن اعتراف به عدم موفقیت کشورش در زمینه نابودی مینها گفت: عراق به علت مبارزه با تروریسم دستاورد چندانی درنابودی مینها نداشته است اما به رهایی ازاین پدیده که خطری برای جان مردم محسوب می شود، پایبند است.

نخست وزیرعراق ضرورت حمایت جهانی و کارشناسان خبره بین المللی برای نابودی مینها را به علت دشوار بودن مناطق آلوده به مین مورد تاکید قرار داد.

کد مطلب 1178325

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