مشکلات اجرایی مسکن مهر در استان قزوین برطرف شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، علی نیکزاد در سفر یک روزه به استان قزوین ضمن بازدید از طرحهای مسکن مهر در شهرهای آبیک و شمال محمدیه در شهرک مهرگان برای رفع برخی مشکلات اجرایی دستور مقتضی را صادر کرد.

وزیر مسکن و شهرسازی در ادامه بازدید از این طرحها در جلسه ستاد مسکن استان قزوین که در محل سالن باغستان برگزار شد در حضور مسئولان اجرایی، شهرداران، فرمانداران، روسای بانکها برخی مشکلات اجرایی برطرف شد.

در این جلسه که استاندار قزوین، معاون برنامه ریزی استاندار، نماینده مردم تاکستان در مجلس نیز حضور داشتند علی تیکزاد گفت: طرح مسکن مهر یک پروژه عظیم ملی است که بدون همکاری همه دستگاههای اجرایی موفق نمی شود.

وی افزود: همه اعضای هیئت دولت از اجرای مسکن مهر حمایت و تلاش می کنند تا مشکلات آن به حداقل ممکن برسد و مردم زودتر صاحب مسکن شوند.

نیکزاد اظهار داشت: اجرای طرح مسکن مهر موجب کاهش آسیبهای اجتماعی، افزایش اشتغال و استحکام خانواده ها شئه است و مصمم هستیم تا این کار را به اتمام برسانیم.

وزیر مسکن و شهرسازی در این جلسه با تصویب 30 مصوبه برای تسریع در اجرای این طرح در استان و نیز رفع موانع اجرایی دستور لازم را صادر کرد.

در این جلسه مقر شد 100 میلیون تومان برای اجرای طرح هادی در روستاهای باورس و شترک هزینه شود، برای تامین زمین در شهرهای کمتر از 25 هزار نفر جمعیت ظرف مدت 15 روز اقدام، پرداخت وام در شهرهای بیش از 25 هزار نفر با یک ضامن، وام 20 میلیون تومانی سهمیه استان در بافت فرسوده برای هزار و 600 واحد پرداخت شود، هزینه انشعاب آب و فاضلاب شهرک مهرگان به صورت پیش پرداخت محاسبه شود.

همچنین 100 میلیون تومان برای ساخت دو مسجد در شهر محمدیه، تامین سه باب زمین برای ساخت مدرسه در این شهر، 150 میلیون تومان برای آماده سازی زمینهای مسکن مهر در بوئین زهرا، ساخت دو مدرسه توسط استانداری در آبیک، کمک به تعاونی مسکن صدا وسیما و خانه مطبوعات از دیگر مصوبات دومین جلسه ستاد مسکن استان قزوین بود.