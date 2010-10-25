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۳ آبان ۱۳۸۹، ۲۰:۵۳

در دیداری تدارکاتی/

تیم ملی والیبال برابر نماینده ترکیه پیروز شد

تیم ملی والیبال برابر نماینده ترکیه پیروز شد

تیم ملی والیبال کشورمان دومین دیدار تدارکاتی خود در اردوی آماده سازی ترکیه را با پیروزی برابر نماینده باشگاهی این کشور به پایان رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، ملی پوشان والیبال کشورمان که برای برپایی اردوی آماده سازی به استانبول سفر کرده اند امروز دوشنبه برای برگزاری دومین دیدار تدارکاتی به مصاف تیم "ام-ای- اس" رفتند و با نتیجه 3 بر صفر به پیروزی دست یافتند.

شاگردان حسین معدنی سه گیم این بازی را به ترتیب با نتایج: ( 25 بر 20)، (26 بر 24) و (25 بر 18) به سود خود تمام کردند. آنها روز گذشته یکشنبه نیز در مصاف با  تیم ملی لیبی با نتیجه مشابه سه بر صفر (25 بر 29)، (25 بر 18) و (25 بر 17) به پیروزی دست یافته بودند.

تیم ملی والیبال کشورمان که برای بازیهای آسیایی چین آماده می‌شود طی هفته جاری سه دیدار دیگر نیز در استامبول برگزار می کند. بازیهای آسیایی 2010 از 21 آبان مان در گوانگجو آغاز شده و تا 6 آذر ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1178331

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