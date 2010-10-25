  1. سیاست
  2. سایر
۳ آبان ۱۳۸۹، ۲۱:۲۵

رئیس حزب اتحاد لبنان:

سفر احمدی نژاد موجب قدرت و قوت جریانهای ملی و طرفدار مقاومت شد

سفر احمدی نژاد موجب قدرت و قوت جریانهای ملی و طرفدار مقاومت شد

رئیس حزب اتحاد لبنان با ابراز خرسندی از اظهارات دکتر احمدی نژاد در خصوص شکل گیری محور جدید منطقه ای متشکل از ایران، ترکیه، سوریه، عراق و لبنان گفت: امیدواریم کشورهای بیشتری در منطقه به این محور بپیوندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحیم مراد رئیس حزب اتحاد لبنان و هیئت همراه امروز دوشنبه با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران با غضنفر رکن آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند و موفقیت سفر دکتر احمدی نژاد به لبنان را تبریک گفتند.

عبدالرحیم مراد سفر دکتر احمدی نژاد به لبنان را بسیار موفق برشمرد و اظهار داشت: سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران در جمع مردم لبنان در بیروت و بنت جبیل موجب قدرت و قوت همه جریانهای ملی و طرفدار مقاومت شد و یک پیروزی برای این جریان به شمار می آید.

رئیس حزب اتحاد با ابراز خرسندی از اظهارات دکتر احمدی نژاد در خصوص شکل گیری محور جدید منطقه ای متشکل از ایران، ترکیه، سوریه، عراق و لبنان گفت: امیدواریم کشورهای بیشتری در منطقه به این محور بپیوندند.

عبدالرحیم مراد با اشاره به اینکه فلسطین قضیه اصلی کشورهای عربی و جمهوری اسلامی ایران است گفت: محور اصلی سخنان دکتر احمدی نژاد در لبنان، موضوع فلسطین بود و این برای طرفداران خط مقاومت و مدافعان قضیه فلسطین، پشتوانه و دلگرمی بزرگی بود.

سفیر جمهوری اسلامی ایران از نقش همه جریانهای لبنانی از جمله حزب اتحاد در استقبال از رئیس جمهور کشورمان تقدیر کرد و پیام این سفر را تاکید بر ثبات و وحدت داخلی در لبنان دانست و بر ضرورت پیگیری این هدف از سوی همه جریانهای لبنانی تاکید کرد.

کد مطلب 1178335

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها