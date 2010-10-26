همه پرسی در جنوب سودان بدون هماهنگی با خارطوم به معنای بازگشت جنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه،"دفع الله الحج علی عثمان" گفت: روشن است که هر تلاشی برای برگزاری همه پرسی قبل از توافق مورد قبول میان منطقه "ابیی" و دولت مرکزی به مفهوم بازگشت دوباره جنگ درسودان است.

وی افزود: دولت مرکزی خواهان گفتگوهای قبلی با منطقه ابیی و جنوبی ها قبل از برگزاری همه پرسی نهم ژانویه است. جنگ تا زمانی که ما مقدمات آن را فراهم نکنیم، رخ نخواهد داد.

شایان ذکر است که قراراست همه پرسی درباره سرنوشت منطقه ابیی و همچنین جنوب سودان دراوایل سال آتی میلادی به موجب توافقنامه صلح 2005 برگزار شود. طرفین دراین سال به جنگ داخلی که یک میلیون کشته برجا گذاشت پایان دادند. قبلا"عمرالبشیر"رئیس جمهور سودان نیز نسبت به بازگشت جنگهای داخلی هشدار داده بود.