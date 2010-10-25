ایران و کنگو در حوزه های تجارت و سرمایه گذاری همکاری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، روستن کومبا رئیس مجلس کنگو که در ایران بسر می برد عصر امروز سه شنبه با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه در این دیدار ضمن خوشامدگویی به رئیس مجلس کنگو توسعه همکاری های اقتصادی از طریق فعال سازی کمیسیونهای مشترک اقتصادی فیمابین دو کشور را خواستار شد و رویکرد جدید دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به آفریقا را برای رئیس مجلس کنگو تشریح کرد.

متکی اضافه کرد: در حوزه اقتصادی در بخشهای تجارت و سرمایه گذاری و اجرای پروژه های مختلف می توانیم با کنگو همکاری خوبی داشته باشیم. البته در حوزه قانون گذاری به منظور پیشبرد اهداف همکاری های آماده سازی بسترهای قانونی توسط مجلس کنگو می تواند زمینه همکاری های دو کشور را تسهیل کند.

منوچهر متکی آمادگی ایران جهت همکاری با جمهوری اسلامی کنگو در زمینه های سیاسی، اقتصادی ، تجاری و کنسولی را اعلام و اظهار امیدواری کرد سفر رئیس مجلس کنگو زمینه توسعه بیشتر همکاری ها را فراهم کند.

روستن کومبا رئیس مجلس کنگو نیز در این دیدار ضمن اشاره به روابط خوب فیمابین، حضور خود و هیئت همراه را در راستای تحکیم روابط دو کشور دانست و برگسترش همکاری های پارلمانی دو کشور تاکید کرد.

وی هدف از سفر خود را توسعه همکاری در زمینه های مختلف از جمله همکاری های بخش کشاورزی ذکر کرد.