پروژه زنجانرود عید غدیر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد شامگاه دوشنبه در ششمین جلسه ستاد عمران شهری با بیان اینکه 350 متر انجام شده نمونه کل کار است از بهره برداری آن در عید غدیر امسال خبر داد و تصریح کرد: همزمان با اجرای پروژه، طرح های گردشگری نیز از ابتدای شهر زنجانرود تا انتهای آن انجام شود.

رئوفی نژاد ادامه داد: انجام این گونه پروژه های بزرگ به صورت یکجا عملی نیست و برای اجرای طرح گردشگری این منطقه که شامل 300 هکتار زمین و شش کیلومتر مسیر است با فراخوان صاحبان زمین هایی که طرحی برای گردشگری دارند باید انجام شود.

وی هم چنین از کلنگ زنی تقاطع غیر همسطح بیجار در عید غدیر امسال خبر داد و گفت: پلی به این شکل در طراحی ایت تقاطع برای اولین بار است که در ایران ساخته می شود و هزینه ساخت آن بین هشت تا 16 میلیارد تومان است.

استاندار زنجان با اشاره به طرح زیبای پل تقاطع غیر همسطح بیجار گفت: این طرح به صورت سه طبقه بوده و ظرفیت پل آن 40 تن است.

رئوفی نژاد یادآور شد: بلوار الغدیر نیز عید غدیر امسال با اعتبار 20 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد و تا کنون 90 درصد جدول گذاری و 80 درصد زیرسازی آن انجام شده است.

وی خواستار افزودن مسیر دوچرخه، اسکیت و پیاده رو در اطراف این بلوار شد و گفت: با توجه به اینکه نگهداری فضای سبز خیلی مشکل است با انجام این کار علاوه بر اینکه شهروندان بهره بیشتری می برند انجام پروژه نیز سبک تر می شود.