آموزش و پرورش از منابع مهم اطلاع رسانی هدفمندی یارانه ها است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد شامگاه دوشنبه در ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان، با بیان اینکه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از موضوعات مهم امروز کشور که نام انقلاب سوم را به خود گرفته است تصریح کرد: مهم ترین امر در این رمینه اطلاع رسانی سریع، دقیق و شفاف است چراکه دشمن با سوء استفاده از این خلاء سعی در منفی جلوه دادن طرح دارد.

رئوفی نژاد خواستار اطلاع رسانی آثار مثبت اجرای هدفمند کردن یارانه ها از طریق مدارس مقطع راهنمایی و دبیرستان در استان زنجان شد و گفت: ممکن است بسیاری از مردم اهل روزنامه، اخبار و رادیو نباشند و یا امکان اطلاع رسانی برای آنها فراهم نباشد اما با اطلاعاتی که فرزندشان در مدرسه به دست می آورد می توانند آگاه شوند و این امر از طریق آموزش و پرورش امکانپذیر است.

وی اظهار داشت: با توجه به وجود بیش از 52 هزار دانش آموز در استان زنجان که همراه با خانواده هایشان بخش قابل توجهی از جامعه را در بر می گیرند می توان از طریق توزیع بروشورهای خیلی شفاف در مدارس نسبت به اطلاع رسانی و آگاه سازی آن ها اقدام کرد.

استاندار زنجان اجرای هدفمند کردن یارانه ها را یک اقدام انقلابی و یک تصمیم استراتژیک عنوان کرد که نگاه تیزبین و هدایت مقام معظم رهبری پشت آن است و خاطر نشان کرد: اجرای این طرح یک وظیفه و یک فرمان ولایی است و اگر این کار برای مردم و نظام منافعی نداشت هرگز شروع نمی شد.

عملکرد آموزش و پرورش در استان زنجان رضایتمند است

رئوفی نژاد با بیان اینکه ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش استان زنجان خوب و رضایتمند بوده است، تصریح کرد: ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش هم از درون آموزش و پرورش هم از مدارس و هم جامعه صورت می گیرد که شاهد رضایتمندی هر سه گروه بودیم و این جای تقدیر و تشکر دارد.

وی ادامه داد: ارزیابی با دو رویکرد پیگبری می شود، یکی مسائلی که به صورت مستقیم در ارتباط با ارتقای آموزش است و دیگری مسائلی که به صورت غیر مستقیم به آموزش بر می گردد.

رئوفی نژاد تأکید کرد: ارزیابی باید به صورت هفتگی صورت بگیرد و حتی مدارس نیز این ارزیابی هفتگی را داشته باشند تا بدانند در چه جایگاهی نسبت به شاخص ها و اهداف قرار دارند و در کمترین زمان ممکن آن را جبران کنند.

100 مدرسه قرآنی در سال تحصیلی آینده ساخته می شود

استاندار زنجان از ایجاد 100 مدرسه قرآنی در سال تحصیلی آینده خبر داد و افزود : ما تعهد می کنیم تا پایان سال تحصیلی 91 – 90 ، 100 مدرسه قرآنی در استان زنجان احداث کنیم به شرطی که آموزش و پرورش نیز همین تعداد را از وزارت آموزش و پرورش درخواست کند و تا پایان سال 91 ، 200 مدرسه قرآنی به مدارس قرآنی استان افزوده شود.

رئوفی نژاد خاطر نشان کرد: در هیچ استانی چنین کاری صورت نگرفته و ایجاد مدرسه قرآنی تعهد وزارت وزارت آموزش و پرورش است.

آموزش و پرورش نقش قابل توجهی در مهاجرت معکوس دارد

استاندار زنجان با اشاره به تشکیل کمیته مهاجرت معکوس در استان زنجان گفت: 52 درصد از جمعیت استان زنجان شهری و 48 درصد جمعیت روستایی است و آموزش و پرورش با نگاه ویژه به خصوص در روستاها می تواند نقش موثری در مهاجرت معکوس داشته باشد.

رئوفی نژاد بسیاری از مشکلات امنیتی، اخلاقی، شهروندی و عمرانی را ناشی از مهاجرت روستاییان به شهرها دانست و خاطر نشان کرد: علت مهاجرت روستاییان به شهر نیز فشارهای وارد بر آنان و نبود امکانات لازم است و اگر اشتغال، مسکن، آموزش و اجرای طرح هادی و بهداشت روستاها انجام شود بسیاری از این مشکلات حل می شود.

وی تشکیل کمیته مهاجرت معکوس در استان زنجان را الگویی برای سایر استان ها دانست و افزود : تشکیل این کمیته الگویی برای سایر استان ها و سبب ایجاد این کمیته در آنها شد که تا کنون توانسته است در استان زنجان نتایج مثبت ریادی در رمینه مهاجرت معکوس داشته است.