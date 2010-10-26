حمید دریس در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز همچنین با اشاره به پیشرفت فیزیکی 25 درصدی عملیات اجرایی پروژه احداث واحد پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع (ان.جی.ال) ٩٠٠ اظهار داشت: ظرفیت واحدهای پیش تراکم کارخانه های گاز و گاز مایع 900 و 1000 به ترتیب 940 و 740 میلیون فوت مکعب در روز و تاسیسات فرآیندی این واحدها شامل الکتروکمپرسور، ظروف لخته گیر و جداکننده، کولر هوایی، تاسیسات تزریق مواد بازدارنده خوردگی و متانول است.

وی افزود: هدف از احداث این واحدها که در حوزه فعالیت شرکتهای بهره برداری نفت و گاز گچساران و آغاجاری عملیاتی خواهد شد، حفظ ظرفیت طراحی کارخانه های گاز و گاز مایع 900 و 1000 از طریق جبران کاهش فشار میدان پازنان است که در برای انجام تعهدهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تامین خوراک پالایشگاه بیدبلند 2 محقق خواهد شد.



دریس با بیان اینکه کارهای اجرایی این پروژه از سال 1387 آغاز شد، گفت: ساخت این واحدها در قالب قرارداد طراحی، تامین کالا و اجرا (یی.پی.سی) به پیمانکاران داخلی واگذار شده است.



مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب یادآور شد: این پروژه از شمار ١٠ پروژه عمده در دست پیگیری این مدیریت در زمینه توسعه تاسیسات تقویت فشار تزریق گاز و گاز مایع در مناطق نفتخیز جنوب است که در مراحل مختلف اجرایی قرار دارد.



وی به احداث کارخانه های گاز و گاز مایع شماره یک هزار و 700، یک هزار و 800، یک هزار و 900 و دو هزار و 300 بهنیه سازی تولید و نوسازی تاسیسات روزمینی آغاجاری و افزایش توان تزریق گاز در میدانهای کرنج - پارسی اشاره کرد.



شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بزرگترین شرکت تابع شرکت ملی نفت ایران است که تولید نفت، گاز و مایعات گازی در گستره ای به وسعت حدود ٤٠٠ هزار کیلومتر مربع در استان خوزستان و بخشهایی از استانهای فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد را به عهده دارد.