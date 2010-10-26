  1. استانها
  2. خوزستان
۴ آبان ۱۳۸۹، ۹:۰۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پیشرفت 55 درصدی واحد پیش تراکم کارخانه ان‌جی‌ال 1000

پیشرفت 55 درصدی واحد پیش تراکم کارخانه ان‌جی‌ال 1000

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از پیشرفت 55 درصدی عملیات اجرایی پروژه احداث واحد پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع ١٠٠٠ خبر داد.

حمید دریس در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز همچنین با اشاره به پیشرفت فیزیکی 25 درصدی عملیات اجرایی پروژه احداث واحد پیش تراکم کارخانه گاز و گاز مایع (ان.جی.ال) ٩٠٠ اظهار داشت: ظرفیت واحدهای پیش تراکم کارخانه های گاز و گاز مایع 900 و 1000 به ترتیب 940 و 740 میلیون فوت مکعب در روز و تاسیسات فرآیندی این واحدها شامل الکتروکمپرسور، ظروف لخته گیر و جداکننده، کولر هوایی، تاسیسات تزریق مواد بازدارنده خوردگی و متانول است.

وی افزود: هدف از احداث این واحدها که در حوزه فعالیت شرکتهای بهره برداری نفت و گاز گچساران و آغاجاری عملیاتی خواهد شد، حفظ ظرفیت طراحی کارخانه های گاز و گاز مایع 900 و 1000 از طریق جبران کاهش فشار میدان پازنان است که در برای انجام تعهدهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تامین خوراک پالایشگاه بیدبلند 2 محقق خواهد شد.
 
دریس با بیان اینکه کارهای اجرایی این پروژه از سال 1387 آغاز شد، گفت: ساخت این واحدها در قالب قرارداد طراحی، تامین کالا و اجرا (یی.پی.سی) به پیمانکاران داخلی واگذار شده است.
 
مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب یادآور شد: این پروژه از شمار ١٠ پروژه عمده در دست پیگیری این مدیریت در زمینه توسعه تاسیسات تقویت فشار تزریق گاز و گاز مایع در مناطق نفتخیز جنوب است که در مراحل مختلف اجرایی قرار دارد.
 
وی به احداث کارخانه های گاز و گاز مایع شماره یک هزار و 700، یک هزار و 800، یک هزار و 900 و دو هزار و 300 بهنیه سازی تولید و نوسازی تاسیسات روزمینی آغاجاری و افزایش توان تزریق گاز در میدانهای کرنج - پارسی اشاره کرد.
 
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بزرگترین شرکت تابع شرکت ملی نفت ایران است که تولید نفت، گاز و مایعات گازی در گستره ای به وسعت حدود ٤٠٠ هزار کیلومتر مربع در استان خوزستان و بخشهایی از استانهای فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد را به عهده دارد.
کد مطلب 1178350

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها