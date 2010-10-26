فعالیت در حوزه گردشگری اصفهان باید گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا ذاکر اصفهانی شامگاه دوشنبه در مراسم انعقاد تفاهم نامه با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: اصفهان آمادگی کامل دارد تا با تمام توان در این زمینه فعالیت کند که به همین مناسبت در این عرصه تفاهمنامه‌ای را با سازمان ارتباطات منعقد خواهد کرد .

وی ادامه داد: هدف از انعقاد این تفاهم نامه این است تا آنچه را به عنوان ایران و هویت ایرانی مطرح است را به دنیا معرفی کنیم و در این عرصه به وظایف انقلابی خود نیز عمل کنیم.

ذاکر اصفهانی تصریح کرد: با توجه به این صنعت، خواهیم توانست به لحاظ اقتصادی نیز به ارتقاء و پیشرفت استان نیز کمک کنیم.

استاندار اصفهان با اشاره به سفری که اخیرا در کشور الجزایر به مناسبت هفته فرهنگی اصفهان داشته است، ادامه داد: به دنبال بسط و گسترش این روابط با دیگر کشورها هستیم.

وی ادامه داد: اخیرا با چند کشور برای گردشگری در اصفهان نیز تعاملات در خور توجهی داشته‌ایم که گفتگو با سفیر بحرین، گفتگو با مسئولان کشور چین از جمله این کشورها هستند.

ذاکر اصفهانی ادامه داد: سفیر بحرین از برقراری پرواز مستقیم اصفهان - بحرین ابراز علاقه کرد و در سفر به کشور چنین نیز آنها در خصوص فعالیت در حوزه گردشگری ابراز علاقه کرند و اگر بتوانیم موضوع گردشگری با این کشور را نیز فراهم کنیم شرایط خوبی است.