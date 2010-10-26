نظام سلامت کشور دچار بیماری مزمن شده است

امیدوار رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: کارشناسان و مسئولان باید فکری به حال نظام سلامت جامعه بکنند هر چند در سالهای اخیر تحقیقات خوبی در این خصوص در کشور انجام گرفته است.

وی افزود: باید تعریف درستی از سلامت به جامعه منتقل شود. منظور از سلامت فقط سلامت جسم نیست و به مولفه های بسیاری در جامعه ارتباط پیدا می کند. آمار نشان می دهد که نقش سیستم بهداشت و درمان در ارتقای سلامت حداکثر 25 است و حال آنکه گزینه های موثر اقتصادی اجتماعی تاثیرات به مراتب بالاتری در این میان دارند حتی ملاحظات اجتماعی و اقتصادی تا حد زیادی بر سلامت فردی نیز تاثیرگذار هستند.



نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس گفت: شرایط نامناسب شغلی و عدم امنیت شغلی و یا ثبات شغلی می تواند موجبات اختلال در سلامت افراد را فراهم آورد و به هر حال عدالت در سلامت به ایجاد فرصتهای برابر برای برخورداری عمومی از سلامت نظر دارد.



وی جایگاه کشور را در نظام سلامت در دنیا رضایت بخش ندانست و گفت: افزایش فزاینده سوانح رانندگی منجر به فوت در کشور به مرز هشدار رسیده و باید در این زمینه مسئولان به فکر چاره باشند. آمار 25 هزار کشته بر اثر تصادفات رانندگی به هیچ وجه نمی تواند قابل قبول باشد.



بیمارستانها هم طلبکارند هم بدهکار

رضایی گفت: باید منابع پایداری برای نظام سلامت در کشور دیده شود چرا باید بسیاری از بیمارستانهای کشور به دستگاه های دیگر بدهکار باشند یا از بیمه طلبهای هنگفتی داشته باشند.



این عضو مجمع نمایندگان خوزستان تصریح کرد: برای نمونه بیمارستانهای دولتی خوزستان 400 میلیارد ریال از سازمان های بیمه گر طلب دارند و این مسئله چالش جدیدی برای نظام سلامت در کشور فراهم کرده است.



لزوم نهایی شدن طرح جامع تامین اجتماعی

امیدوار رضایی در ادامه گفت: پرداختن به مسئله سلامت افراد جامعه فقط رسالت وزارت بهداشت نیست و باید دولت سلامت نگر باشد. ساختار سازمانهای بیمه گر در کشور باید تغییر کند و در حال حاضر آنها صندوق بیمه هستند نه سازمان بیمه گر جامع به همین دلیل طرح جامع تامین اجتماعی در کشور باید هرچه سریعتر نهایی و اجرایی شود.



عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ادامه به طرح پزشک خانواده اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح در استان خوزستان به عنوان پایلوت فرصت مناسبی برای توسعه و حل مشکلات نظام سلامت در استان خواهد شد.



رضایی به مزایا و معایب این طرح اشاره داشت و گفت: اجرای این طرح در خوزستان باعث تکمیل و توسعه شبکه بهداشت و درمان استان خوزستان خواهد شد و باید تلاش کنیم ردیفهای ملی خوبی برای موفقیت این طرح در استان از بودجه عمومی کشور اختصاص یابد.