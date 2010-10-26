ماهشهر دارای یک نماینده دیگر در لیگ برتر بسکتبال می شود

عبدالحمید افشاریان در آستانه فصل جدید مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در ماهشهر با اشاره به سیاستهای شرکت عملیات غیر صنعتی در توجه به بحث بومی گرایی در ورزش یاد آور شد: حرکت به سمت بومی گرایی، استفاده از توانمندیهای جوانان منطقه از جمله اهداف این شرکت است که خوشبختانه تیم بسکتبال شرکت عملیات غیرصنعتی پس از چندین سال تلاش و پشتکار در سال گذشته مقام قهرمانی لیگ دسته دوم باشگاه های کشور را به ثبت رساند و بلیط صعود به لیگ دست اول را از آن خود کرد.

وی افزود: افتخار می کنیم که این تیم به طور کامل از پتانسیلهای مستعد ورزشی بومی منطقه تشکیل شده و توانسته با اتکا بر نیروهای بومی به لیگ دسته اول صعود کند.



افشاریان تصریح کرد: مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های کشور با حضور 20 تیم در دو گروه A و B از تاریخ ششم آبان ماه آغاز خواهد شد که تیم شرکت عملیات غیر صنعتی در گروه B قرار گرفته و در این گروه استانهای خوزستان، هرمزگان، یزد، اصفهان، شیراز و بوشهر حضور دارند.



سرمربی تیم بسکتبال شرکت عملیات غیر صنعتی حضور بازیکنان شاخص و سرشناس بسکتبال کشور در منطقه را یکی از مهمترین علل انگیزه جوانان ماهشهری برای پرداختن به این رشته دانست و عنوان کرد: رشد بسکتبال باشگاه پتروشیمی بندر امام و حضور بازیکنان ارزنده کشور در این تیم سبب شد انگیزه جوانان ماهشهری دوچندان شود و در ساختار رشد فکری آنها اثر مثبت مضاعفی بگذارد.



وی خاطرنشان کرد: تیم بسکتبال شرکت عملیات غیر صنعتی در حال حاضر برای شرکت در مسابقات آمادگی لازم را دارد و تمرینات خود را به صورت مداوم پشت سر می گذارد.