مجید عبدالحسینی مربی و آنالیزور تیم ملی کاراته که در صربستان حضور دارد با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: برای کسب سه کرسی که سهمیه آسیا در هیئت رئیسه جهانی است هشت نفر کاندیدا شده اند، نفراتی که سالهاست در کاراته جهان حضور دارند و شناخته شده اند. به عبارت دیگر مسئولان کاراته آسیا در این انتخابات شرکت دارند.

وی ادامه داد: پناهی مدت کمی است که رئیس فدراسیون کاراته ایران شده و در همین مدت اندک هم کارهای خوبی انجام داده است ولی کاراته دنیا هنوز وی را آنطور که باید نمی شناسد. به همین دلیل است که می گویم پناهی هیچ شانسی برای انتخاب شدن ندارد. الان زمان رایزنی نیست. او اکنون باید عضویت در هیئت رئیسه آسیا را معامله کند تا از این طریق به کاراته ایران کمک کند.

عضو سابق تیم ملی کاراته در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مدتی قبل به پناهی پیشنهاد دادم که از حضور در انتخابات انصراف بدهد، تبعات این مبارزه نابرابر بدون شک در بازیهای آسیایی به کاراته ما لطمه خواهد زد و نمی توان از مشکلات آینده جلوگیری کرد.

عبدالحسینی که در کنار تیم ملی حضور دارد در مورد شرایط ملی‌پوشان گفت: همه نفرات تیم در وضعیت خوبی بسر می برند، تمریناتی که در بلگراد انجام دادیم در تطابق با شرایط محیط هستیم، هیچ کدام از نفرات آسیب دیدگی ندارند مترصد آغاز رقابتها هستند.

وی در پایان گفت: کاراته ورزش رکوردی نیست و نتایج آن غیرقابل پیش بینی است، یک دوره تا مکان پنجم جهان بالا می آئیم و یک دوره به رده بیست و یکم می رویم. من مطمئن هستم که در بلگراد تیم ایران می تواند شگفتی ساز شود به شرط آنکه نفرات تیم از توانایی خود به بهترین شکل بهره ببرند.

قابل ذکر است بیستمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان از فردا چهارشنبه در بلگراد آغاز می شود.