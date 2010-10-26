  1. استانها
  2. خوزستان
۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۳۳

تا دو سال آینده؛

بیمارستان سوسنگرد به بهره برداری می رسد

بیمارستان سوسنگرد به بهره برداری می رسد

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استانداری خوزستان گفت: مجموعه کامل بیمارستان سوسنگرد تا دو سال آینده به صورت کامل بهره برداری می شود.

خیراله خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر در سوسنگرد کل اعتبار مورد برای این طرح را 27 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: 11 میلیارد تومان از این اعتبار در بودجه امسال در نظر گرفته شده است.

معاون امورعمرانی استانداری خوزستان این مجموعه را شامل دو بخش اصلی بیمارستان و مجموعه پرسنلی، خدماتی برشمرد و مساحت کل پروژه را 8.5 هکتار و مساحت محوطه بیمارستان را 21 هزار مترمربع دانست و گفت: عملیات اجرایی ساختمان اصلی بیمارستان از سال 86 توسط دانشگاه علوم پزشکی آغاز شد و تا کنون سه میلیارد تومان هزینه صرف شده است.

خادمی تصریح کرد: در دی ماه سال 88 و پیرو مصوبه هیئت دولت ادامه این طرح به وزارت نفت محول شد و طرح از بیمارستان 96 تختخوابی به 128 تختخوابی ارتقا یافت.
 
وی تاکید کرد: در آخرین جلسه ای که برای بررسی مشکلات این بیمارستان در استانداری برگزار شد، مقرر شد که بخشی از ساختمان اصلی بیمارستان تا 14 ماه آینده آماده تحویل و بهره برداری شود.
 
 
کد مطلب 1178363

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها