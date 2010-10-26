بیمارستان سوسنگرد به بهره برداری می رسد

خیراله خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر در سوسنگرد کل اعتبار مورد برای این طرح را 27 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: 11 میلیارد تومان از این اعتبار در بودجه امسال در نظر گرفته شده است.

معاون امورعمرانی استانداری خوزستان این مجموعه را شامل دو بخش اصلی بیمارستان و مجموعه پرسنلی، خدماتی برشمرد و مساحت کل پروژه را 8.5 هکتار و مساحت محوطه بیمارستان را 21 هزار مترمربع دانست و گفت: عملیات اجرایی ساختمان اصلی بیمارستان از سال 86 توسط دانشگاه علوم پزشکی آغاز شد و تا کنون سه میلیارد تومان هزینه صرف شده است.

خادمی تصریح کرد: در دی ماه سال 88 و پیرو مصوبه هیئت دولت ادامه این طرح به وزارت نفت محول شد و طرح از بیمارستان 96 تختخوابی به 128 تختخوابی ارتقا یافت.



وی تاکید کرد: در آخرین جلسه ای که برای بررسی مشکلات این بیمارستان در استانداری برگزار شد، مقرر شد که بخشی از ساختمان اصلی بیمارستان تا 14 ماه آینده آماده تحویل و بهره برداری شود.



