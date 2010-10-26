شمالشرق استان تهران در واقعی ترین مانور بحران می لرزد

به گزارش خبرنگار مهر در رودهن، مدیر بحران و ایمنی شرکت توزیع برق منطقه ای استان تهران شامگاه دوشنبه در نشست هماهنگی این مانور طی سخنانی خاطرنشان کرد: با توجه به استعداد بالقوه تهران جهت بروز حوادثی طبیعی همچون زمین لرزه و مباحثی که اخیرا در خصوص این رویداد طبیعی مطرح شد نیازی دوچندان در لزوم برگزاری مانورهایی از این دست، بیش از پیش حس می شود.

سمنان، مازندارن و اصفهان استانهای معین و جانشین تهران در هنگام بحران

عزیز گل محمدی بحران مدیریت را اصلیترین چالش در هنگام بروز بلایای طبیعی دانست و افزود: اصلیترین چالش در هنگام بروز حوادث طبیعی مختلف، بحران مدیریت است که این امر در قالب جلسات متعدد بررسی و در راستای رفع آن راهکار مشخص کردن معین و جانشین برای هر شهرستان ارائه و مورد تایید قرار گرفت.

این مسئول ادامه داد: با نهایی شدن این تصمیم سه استان مازندارن، سمنان و اصفهان به عنوان استانهای معین و جانشین تهران مشخص شدند تا در هنگام وقوع حوادث طبیعی و بروز بحران در نواحی مذکور امور مدیریت، عملیاتهای اجرایی، کنترل و کاستن از اثرات و تلفات حاصل از وقایع بحران ساز را برعهده داشته باشند.

وی از طراحی سناریوهای عملیاتی مقابله با حوادث طبیعی توسط وزارت نیرو خبر داد و گفت: وزارت نیرو در گام بعدی و از طریق زیرمجموعه های خود مبادرت به طراحی سناریوهای متعدد برای نواحی مختلف کشور کرد که این طراحیها در تهران به دو گسل اصلی لرزه ای "مشاء" دماوند و ری تهران معطوف شد.

فرضیه ای که بروز آن ناممکن نیست

فعالیت یکباره گسل مشاء، لرزش چند ثانیه ای زمین با توان 7.1 ریشتر، ریزش کامل پل جاجرود به عنوان تنها معبر مواصلاتی شمال شرق استان تهران به پایتخت، قطع کامل ارتباطات زمینی با بخش مرکزی تهران، فیروزکوه و دماوند، اعلام وضعیت بحران در مناطق روستایی، تخریب 80 درصد از تجهیزات امداد شهری، نابسامانی مدیریت بحران، دود، آتش، و در یک کلام جهنمی دهشتناک بر روی زمین.

مجموعه این وقایع با در نظر گرفتن وجود شکستگی لرزه ای توانمند شمال شرق استان تهران، گسل مشاء فرضیه ای چندان محال نیست و در هر آن می تواند به وقوع بپیوندد از این رو اجرای طرحهای عملیاتی در اینگونه نواحی امری ضروری و لازم شمرده می شود.

گل محمدی ضمن قرائت این سناریو در شرایط بحرانی اظهار داشت: با فرض این سناریو دو رویکرد در خصوص اجرای مانور مقابله با حوادث طبیعی در قالب رژه خودرویی، پوشش رسانه ای و نمایش توانمندیهای تقابل با بحران و رویکرد اجرای مانوری عملیاتی و نزدیک به واقعیت در دستور کار قرار گرفت که مورد دوم به تایید نهایی رسید.

مدیر بحران و ایمنی شرکت توزیع برق منطقه ای استان تهران از حضور نزدیک به 18 اکیپ در اجرای این مانور خبر داد و عنوان کرد: در این مانور عملیاتی نزدیک به هشت تا 10 اکیپ، عملیات ساماندهی شبکه های برق و هشت اکیپ از سایر استانهای معین تهران یعنی مازندارن، سمنان و اصفهان به فعالیت خواهند پرداخت.

استفاده کاربردی از وسایل نوین امداد و نجات

این مسئول بیان داشت: علاوه بر حضور گسترده شرکتهای زیر مجموعه برق وزارت نیرو دیگر ارگانهای مناطق مختلف شمال شرق استان تهران نیز در این عملیات نزدیک به واقعیت، شرکت خواهند داشت.

وی از ارائه مدرنترین وسایل امداد و نجات در این مانور خبر داد و افزود: در این مانور تجهیزات مدرن و روز جهان در زمینه امداد و نجات نظیر چادر مبله با توانایی ذخیره انرژی خورشیدی، کوله پشتیهای شارژکننده بی سیم و مبایل، تجهیز اتاق مدیریت بحران مدرن، چراغهای خورشیدی قابل حمل و بالنهای روشنایی هوایی ارائه و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

عزیز گل محمدی پیرامون زمان دقیق آغاز این عملیات خاطرنشان کرد: این حادثه فرضی در ساعت هشت صبح یکشنبه نهم آبانماه جاری آغاز و ساعت 16 دوشنبه به پایان خواهد رسید.

برگزاری نخستین مانور عملیاتی مقابله با حوادث در این سطح

مدیر شرکت توزیع برق منطقه ای نواحی استان تهران نیز در حاشیه این نشست به خبرنگار مهر گفت: با توجه به قابلیت بروز حوادث مختلفی همچون زلزله، طوفان و آتش فشان در استان تهران و لزوم تقابی مناسب با این بلایای طبیعی انجام کارکردهایی از این دست امری ضروری محسوب می شود.

سید علی بربند با تاکید بر آمادگی دائمی نیروهای عملیاتی خاطرنشان کرد: در بحث کلان وزارت نیرو تصمیماتی گرفته و تدابیری اتخاذ می شود اما در نهایت آنچه که موجب کاستن از تلفات حوادث غیر مترقبه خواهد شد آمادگی نیروهای اجرایی است.

این مسئول در تشریح اهداف این مانور اظهار داشت: این مانور که بزرگترین اجرای عملیات مقابله با بحران در کشور شمرده می شود با دو هدف آمادگی نیروهای زیرمجموعه برق وزارت نیروی استان تهران و هماهنگی دیگر ستادهای معین این استان یعنی سمنان، مازندران و اصفهان به مرحله اجرا در خواهد آمد.

وی ادامه داد: از دیگر ویژگیهای این مانور ایجاد هماهنگی بیشتر بین شرکتهای زیرمجموعه برق وزارت نیرو با دیگر ارگانهای مستقر در مناطق مختلف شمال شرق استان تهران می باشد و تا کنون مانوری با این سطح عملیاتی در کشور برگزار نشده است.

شمال شرق استان تهران از دو شهرستان فیروزکوه، دماوند و بخش مرکزی تهران تشکیل شده و بر اساس اطلاعات سرشماری سال 1385 جمعیت مناطق مذکور عددی بالغ بر 340 هزار نفر میباشد که این تعداد سکنه با توجه به نگاه ویژه مسئولین کشوری و در نظر گرفتن شمال شرق استان تهران به عنوان محل سرریز جمعیت پایتخت روز به روز در حال افزایش است.