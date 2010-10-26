سومین باخت تربیت بدنی کردستان در رقابت های لیگ کشتی آزاد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، هفته سوم دور رفت از رقابت های لیگ کشتی آزاد دسته اول باشگاه های کشور شامگاه دوشنبه در سالن آزادی سنندج برگزار گردید که طی آن تیم تربیت بدنی استان کردستان با نتیجه شش بر یک مغلوب میهمان خود شد تا سومین باخت پیاپی را در این رقابت ها ازآن خود کند.

در وزن 55 کیلوگرم "حسین رحمانی" از تیم مقاومت فارس با نتیجه شش بر دو "زانیار شیخ احمدی" از تیم تربیت بدنی کردستان را برد و "محمد چهار راهی" از تیم میهمان توانست "میلاد فتحی" از تیم تربیت بدنی کردستان را سه بر صفر از پیش روی بردارد.

"صاحب کلانتری" در وزن 66 کیلوگرم از تیم مقاومت فارس توانست "صابر غلامی" از تربیت بدنی کردستان را با نتیجه 11 بر صفر شکست دهد و "حامد رضایی" در وزن 74 کیلوگرم از مقاومت فارس با نتیجه سه بر یک "میلاد احمدی" از تیم تربیت بدنی کردستان را برد.

در وزن 84 کیلوگرم "اصغر عبدالهی" از تیم مقاومت فارس توانست "طاهر صارمی" از تربیت بدنی کردستان را با نتیجه 9 بر یک شکست دهد ولی در وزن 96 کیلوگرم "شورش آقایی" از تربیت بدنی کردستان توانست تنها برد تیم میزبان را ازآن خود کرده و "محسن رضایی" از تیم مقاوم فارس را با نتیجه 9 بر یک شکست دهد.

در وزن 120 کیلوگرم "علیرضا طلوعی" از تیم کشتی مقاومت فارس با نتیجه پنج بر دو "علی اصغری" از تیم تربیت بدنی کردستان را از پیش روی برداشت.

تیم کشتی آزاد تربیت بدنی کردستان امسال برای اولین بار در رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های کشور شرکت کرده و تمامی بازیکنان این تیم بومی و از جوانان استان انتخاب شده اند.