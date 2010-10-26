آلودگی زیست محیطی نباید به دریا ضربه وارد کند

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای تحقق این مهم پروژههای بزرگ جمع آوری و تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی در گیلان اجرا می شود.

وی ادامه داد: دریا ارزان، راحت و ایمن ترین راهی است که از طریق آن می توان خود را بطور منطقی به دنیا متصل و سهم تاریخی خود را از این نعمت بزرگ الهی بدست آورد.

استاندار گیلان با اعلام اینکه متأسفانه عدم توجه به ظرفیتهای موجود در دریا بسیاری از فرصتهای اشتغالزایی سلب شده است، افزود: برای جبران این عقب ماندگی در سالهای اخیر زیرساختهای توسعه استان به نحوی گسترش یافته که بتوان از ظرفیتهای مختلف اقتصادی، فرهنگی و ورزشی دریا بهره برد.

وی در ادامه به ساخت آزاد راه قزوین - رشت به بندر انزلی، تعریض جادههای شهرهای ساحلی، توسعه فرودگاه بین المللی سردار جنگل و منطقه آزاد بندر انزلی و ساخت راه آهن رشت - بندر انزلی - آستارا اشاره کرد و گفت: زندگی گیلانی ها با توسعه بنادر و ایجاد بندر چند منظوره بیشتر از گذشته با دریا گره خواهد خورد زیرا بیشترین اشتغالزایی در مناطق شمالی به سواحل و دریا وابسته است.

قهرمانی چابک همچنین اجرای طرحهای عمرانی در بندر انزلی را به عنوان نمادی از تلاش گیلانی ها برای استفاده بیشتر از دریا عنوان کرد و افزود: این شهربندری هم اکنون به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا نیز در بندر انزلی از یک میلیون تن در سال 78 هم اکنون به حدود 10 میلیون تن افزایش یافته است.

استاندار گیلان افزود: در مدت یکسال، سه هزار و 700 متر مربع محوطه بندری و موج شکن در بندرانزلی ساخته شده در حالیکه موج شکن 900 متری بندر انزلی در گذشته در مدت 10 سال ساخته شده بود.

وی همچنین ساخت پایگاه تعمیرکشتی در استان را برای تأمین منافع ملی کشور بسیار ضروری عنوان کرد و یادآور شد: در صورت ورود بخش خصوصی همکاریهای لازم بصورت شایسته برای ساخت این پایگاه انجام خواهد شد.