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۴ آبان ۱۳۸۹، ۹:۱۷

اصفهان نقش مهمی در استمرار تمدن اسلامی بر عهده داشته است

اصفهان - خبرگزاری مهر: یک استاد دانشگاه با اشاره به استنادات تاریخی گفت: هیچ شهری مانند اصفهان در استمرار تمدن اسلامی آنقدر موثر نبوده است.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد حسین ریاحی شامگاه دوشنبه در مراسم انعقاد تفاهم نامه با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: اصفهان در سه دوره تاریخی نقش اساسی در استمرار تمدن اسلامی بر عهده داشته و این شهر در گذشته و پیش از اسلام مدتها پایتخت دوم ایران قلمداد می‌شده که پس از اسلام نیز موقعیت خاصی یافت.

وی ادامه  داد: میراث و آثار اصفهان در زمان حال به شدت در حال تهدید است چنانچه به طور مثال گنبد و مدرس ابن سینا که 15 سال محل تدریس این استاد بزرگ بوده اکنون در خطر جدی قرار گرفته و باید به آن توجه کرد.

ریاحی ادامه داد: ابن ندیم، مورخ و تاریخ دان هزاران سال پیش نیز بر این باور بوده است که گنجینه علوم در اصفهان قرار گرفته است.

این استاد دانشگاه و نویسنده کتب متعدد در خصوص اصفهان ادامه داد: انتظار می‌رود تا در حفظ و نگهداری این آثار گرانبها در اصفهان بتوان تلاشی دوچندان را انجام داد و اکنون با توجه به فضای موجود احساس می‌شود می‌توان این فضا را سامان داد.

ریاحی ادامه داد: نباید فراموش کرد که محراب الجایتو در اصفهان نماد فرهنگی یونسکو است و گنبد نظام الملک نیز از ارزش زیادی برخوردار است.

وی همچنین توجه به تپه اشرف را امری در خور توجه دانست و خاطر نشان کرد: که این تپه تاریخی از ارزش‌های فراوانی برخوردار است که بسیاری از مورخان تاریخی گذشته در وصف آن مطالب زیادی را مطرح کرده‌اند.

کد مطلب 1178384

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