اصفهان نقش مهمی در استمرار تمدن اسلامی بر عهده داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمد حسین ریاحی شامگاه دوشنبه در مراسم انعقاد تفاهم نامه با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود : اصفهان در سه دوره تاریخی نقش اساسی در استمرار تمدن اسلامی بر عهده داشته و این شهر در گذشته و پیش از اسلام مدتها پایتخت دوم ایران قلمداد می‌شده که پس از اسلام نیز موقعیت خاصی یافت.

وی ادامه داد: میراث و آثار اصفهان در زمان حال به شدت در حال تهدید است چنانچه به طور مثال گنبد و مدرس ابن سینا که 15 سال محل تدریس این استاد بزرگ بوده اکنون در خطر جدی قرار گرفته و باید به آن توجه کرد.

ریاحی ادامه داد: ابن ندیم، مورخ و تاریخ دان هزاران سال پیش نیز بر این باور بوده است که گنجینه علوم در اصفهان قرار گرفته است.

این استاد دانشگاه و نویسنده کتب متعدد در خصوص اصفهان ادامه داد: انتظار می‌رود تا در حفظ و نگهداری این آثار گرانبها در اصفهان بتوان تلاشی دوچندان را انجام داد و اکنون با توجه به فضای موجود احساس می‌شود می‌توان این فضا را سامان داد.

ریاحی ادامه داد: نباید فراموش کرد که محراب الجایتو در اصفهان نماد فرهنگی یونسکو است و گنبد نظام الملک نیز از ارزش زیادی برخوردار است.

وی همچنین توجه به تپه اشرف را امری در خور توجه دانست و خاطر نشان کرد: که این تپه تاریخی از ارزش‌های فراوانی برخوردار است که بسیاری از مورخان تاریخی گذشته در وصف آن مطالب زیادی را مطرح کرده‌اند.