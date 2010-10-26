تداوم قاچاق سنگهای معادن جنوب کرمان به کشورهای عربی

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، شهرستانهای جنوبی استان کرمان که به عنوان یکی از محرومترین مناطق کشور شناخته شده اند طی سالهای اخیر شاهد قاچاق ثروتهای ملی خود توسط افراد سود جو و قاچاقچیان هستند.

وجود معادن غنی "کرومیت" و "منگنز" در شهرستانهایی که با مشکل بالا بودن نرخ بیکاری و کمبود زمینه های کار مواجه هستند بهترین شرایط را برای کار و تلاش مهیا کرده است.

این درحالی است که خشکسالی و خشکیدگی بسیاری از مزارع و منابع آبی نیز موجب بیکاری بسیاری از افراد بومی منطقه شده است.

اما متاسفانه اخیرا شاهد برداشتهای غیرمجاز از برخی از معادن این شهرستانها و قاچاق سنگ در این منطقه هستیم.

آخرین مورد قاچاق سنگهای معدنی و قیمتی جنوب کرمان روز گذشته در شهرستان کهنوج کشف شد و شش تن سنگ کرومیت قاچاق به وسیله ماموران نیروی انتظامی شناسایی شد.

این میزان سنگ معدن به وسیله دو کامیون از جنوب کرمان به سمت استان هرمزگان در حال انتقال بود و قاچاقچیان قصد داشتند در نهایت این سرمایه ملی را به وسیله کشتی به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس منتقل و به فروش برسانند.

ارزش ریالی این محموله قاچاق 120 میلیون تومان برآورد شده است.

این در حالی است که طی ماههای گذشته نیز این روند ادامه داشته است و 22 تن سنگ منگنز نیز طی نیمه ابتدایی سال جاری و تنها در یک محموله قاچاق کشف شد که از معدن "پشموکی" فاریاب بارگیری شده بود و به سمت هرمزگان درحال انتقال بود.

با کشف محموله جدید در کهنوج میزان سنگهای معدن قاچاق کشف شده در استان کرمان تنها در سال جاری به 216 تن سنگ منگنز و کرومیت رسیده است.

هر چند در استان کرمان قاچاق مواد مخدر و افاغنه غیر مجاز سابقه طولانی دارد اما قاچاق سنگ معدن در کرمان یکی از عجیبت ترین اقداماتی است که قاچاقچیان و افراد سود جو مبادرت به انجام آن کرده اند.

زیرا انتقال مواد مخدر با استفاده از روشهای مخفی کارانه و کوله کشی و از راههای صعب العبور انجام می شود اما اینکه عده ای سود جو اقدام به برداشت غیرمجاز سنگ معدن کنند و از طریق راههای اصلی همچون محور کرمان - کهنوج و با استفاده از کامیون ثروت ملی را به کناره دریا منتقل کنند و از آنجا با لنج به خارج از کشور منتقل نمایند پدیده ای جدید است.

بخش عمده سنگ معادن کرومیت و منگنز فاریاب قاچاق می شود

فرماندار کهنوج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان در این خصوص اظهارداشت: قاچاق سنگهای معادن فاریاب که دارای قیمت بالایی در بازارهای جهانی نیز هستند متاسفانه قاچاق می شود.

عباس اطمینانی تصریح کرد: معادن سنگ منگنز و کرومیت در منطقه فاریاب در گسترده زیادی قرار دارند و ایم معادن طولی معادل 20 کیلومتر دارند اما به دلیل وسعت کنترل تمام معدن مشکل است.

وی گفت: به دلیل خشکسالی بسیاری از مردم منطقه با مشکل تامین معاش روبرو هستند به همین دلیل با استفاده از چهارپایان و به صورت خرده مقداری از سنگها را از معادن به سمت پائین دست حمل می کنند و در نهایت به قاچاقچیان می فروشند.

این مسئول افزود: قاچاقچیان نیز پس از جمع آوری سنگها آنها را به وسیله کامیون به هرمزگان منتقل می کنند و در نهایت از طریق دریا به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و یا چین منتقل و می فروشند.

اطمینانی خاطرنشان کرد: تاکنون بارها با قاچاقچیان برخورد شده است اما به دلیل مشکلات اقتصادی مردم منطقه و رو باز بودن معادن این افراد از شرایط موجود سوء استفاده می کنند.

وی ادامه داد: این سنگها با قیمت بسیار بالایی در کشورهای عربی به فروش می رسند.

وی با اشاره به اینکه اقداماتی در راستای فعال سازی این معدن و اشتغال افراد بومی منطقه در این معادن صورت گرفته است که باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.